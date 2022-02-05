Дизайнер Фридон Нигуриани собрал вещи из лоскутков ткани. Смотрите, что из этого получилось в коллекции LEM

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

В новой коллекции сезона осень-зима 2022/2023 грузинский дизайнер Фридон Нигуриани для своего бренда LEM решил сделать апсайклинг-эксперимент. Для этого он использовал технику пэчворк – из лоскутов ткани собра яркие платья, костюмы и верхнюю одежду.

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Во время работы над коллекцией я вспомнил фильм, который увидел еще ребенком, – первый грузинский мюзикл "Мелодии Верийского квартала" режиссера Георгия Шенгелая со всеми звездами грузинского кино. В одном из эпизодов дочкам главного героя сшили платье из покрывала, которое порезали на кусочки. Кроме того, есть и личная история – моя бабушка была известной швеей. В то время было сложно найти хорошие материалы, и она своими руками подобрала из отрезов тканей и сшила невероятно красивое одеяло, которое до сих пор хранится в нашей семье как реликвия – рассказывает Фридон.

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Также дизайнер использовал для создания вещей новую технику, когда лоскуты ткани накладываются слоями, и изделие становится объемным. Плюс – разнообразные оборки, складки, наслоения фактур.

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Интересно, что больше половины использованных материалов в коллекции – остатки тканей, не вошедших в предыдущие коллекции бренда. А для создания щедро декорированных головных уборов, сумок и украшений – браслетов, ожерелье и колье – были использованы металлические отходы от электроосветительного оборудования и пенопласт, который остался от упаковки.

LEM FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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