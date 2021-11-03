Леди Гага снялась обнаженной сразу для двух обложек Vogue (фото)

Леди Гага в откровенной фотосессии для итальянского и британского Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага стала главной героиней сразу двух изданий Vogue. Актриса и певица снялась для обложек британского и итальянского Vogue, которые выйдут в разные месяцы.

Так, для декабрьского номера British Vogue артистку снял легендарный модный фотограф Стивен Мейзел. Стилистом выступил сам главный редактор издания Эдвард Эннинфул. Эксцентричность певицы Эдвард подчеркнул с помощью итальянского люксового бренда Schiaparelli.

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Леди Гага позировала в черном вечернем платье с глубоким вырезом, украшенном "крыльями" из металлизированной тафты и с ярко-синими волосами. Также в съемке для журнала певица снялась в откровенных и экстравагантных образах.

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Леди Гага в откровенной фотосессии для британского Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага в фотосессии для британского Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага в фотосессии для британского Vogue / Фото: Vogue

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Леди Гага в фотосессии для британского Vogue / Фото: Vogue

Итальянские коллеги в ноябрьском номере Vogue сделали ставку на 1960-е и создали съемку с актрисой в этом стиле.

Звезду запечатлели в кутюрном розовом образе от Valentino, созданном креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччолли.

Леди Гага в фотосессии для итальянского и британского Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага в фотосессии для итальянского и британского Vogue / Фото: Vogue

Новые съемки Леди Гаги вышли накануне премьеры одного из самых обсуждаемых фильмов года "Дом GUCCI", где она сыграла главную роль.

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