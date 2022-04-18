Лайфхак от Зеленской: как поступить в университет Польши или другой страны – чат-бот Education Ua

Елена Зеленская рассказала о чат-боте Education Ua / Фото: Коллаж: Сегодня

Дети имеют право на образование – даже если в нашей стране война, пишет Елена Зеленская в Telegram-канале. Как вернуться к учебе в военное положение и какие рекомендации следует учесть – найдете в чат-боте Education Ua, которым поделилась Первая леди Украины.

Чат-бот разработало Министерство образования и науки, воспользовавшись им, украинцы получат информацию о дистанционном и офлайн обучении в Украине и за рубежом.

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Семьям с детьми, вынужденными уехать за границу, он поможет найти садик, школу или колледж. В чат-боте Education Ua получите информацию по каждой стране, есть дополнительные полезные ресурсы для изучения языков и специфике образовательного процесса, – пишет Елена Зеленская в Telegram-канале.

Достаточно нажать на одну из стран в чат-боте, чтобы увидеть полезные материалы об обучении.

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Также чат-бот Education Ua подскажет:

Информацию о дистанционном обучении и вступительной кампании-2022.

и вступительной кампании-2022. Как восстановить личные документы об образовании.

об образовании. Как продолжить преподавать и работать в образовательном секторе.

и работать в образовательном секторе. Полезные ресурсы для психологической поддержки

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