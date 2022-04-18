Лайфхак от Зеленской: как поступить в университет Польши или другой страны – чат-бот Education Ua

Елена Зеленская рассказала о чат-боте Education Ua / Фото: Коллаж: Сегодня
Дети имеют право на образование – даже если в нашей стране война, пишет Елена Зеленская в Telegram-канале. Как вернуться к учебе в военное положение и какие рекомендации следует учесть – найдете в чат-боте Education Ua, которым поделилась Первая леди Украины.
Чат-бот разработало Министерство образования и науки, воспользовавшись им, украинцы получат информацию о дистанционном и офлайн обучении в Украине и за рубежом.
Семьям с детьми, вынужденными уехать за границу, он поможет найти садик, школу или колледж. В чат-боте Education Ua получите информацию по каждой стране, есть дополнительные полезные ресурсы для изучения языков и специфике образовательного процесса, – пишет Елена Зеленская в Telegram-канале.
Достаточно нажать на одну из стран в чат-боте, чтобы увидеть полезные материалы об обучении.
Также чат-бот Education Ua подскажет:
- Информацию о дистанционном обучении и вступительной кампании-2022.
- Как восстановить личные документы об образовании.
- Как продолжить преподавать и работать в образовательном секторе.
- Полезные ресурсы для психологической поддержки
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