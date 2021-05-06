Это обрядовое блюдо можно приготовить из пшеницы, перловки или риса

Кутья из пшеницы / Фото: Инстаграм

Кутья, а вернее коливо – традиционное в Украине блюдо, которое обязательно должно стоять на столе во время поминальных дней и на Радоницу. В этой подборке – 3 рецепта кутьи. Выбирайте, который вам подходит наиболее и приготовьте.

Пшеничная кутья

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Ингредиенты

1 ст. – пшеничная крупа (пшеница)

500 мл – вода

по 100 г – мак пищевой, изюм, грецкие орехи

1 ст. л. – сахар

1 ч. л. – соль

50 г – мед

Способ приготовления

Промыть пшеницу несколько раз. Если зерно нешлифованное, замочить его на ночь в холодной воде, оно станет мягче и быстрее сварится. Изюм распарить, обсушить. Орехи порубить ножом, обжарить на сухой сковороде. Поставить пшеницу на средний огонь, накрыв крышкой. Когда закипит, снять пену. Через 10 минут посолить. Варить до готовности. Мак промыть, дать стечь жидкости. Залить водой (70 мл), перемешать. Томить 30 минут на медленном огне. Когда вода уварится и он станет густым, влить еще 50 мл воды. Мак должен медленно томиться, кипения допускать нельзя. Перетереть готовый мак вместе с сахаром в ступке. Смешать все ингредиенты, добавить мед.

Кутья из пропаренного риса

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Ингредиенты

1/2 ст. – пропаренного риса

50 г – чернослива

50 г – кураги

50 г – изюма

1 ст. л. – растительного масла

2 ст. л. – меда -

Соль

Способ приготовления

Рис промыть, замочить на 2 часа. Отварить и посолить. Курагу, чернослив и изюм замочить в теплой воде. Просушить и порезать. В рис добавить растительное масло и все смешать. Залить растопленным медом и хорошо перемешать.

Кутья из перловки

Фото: instagram.com/yummybook_ru

Ингредиенты

200 г – перловой крупы

100 г – мака

100 г – грецких орехов

100 г – изюма

100 г – кураги

2 ст. л. – меда

3 ст. – воды

1 ст. л. – растительного масла

Способ приготовления

Залить перловку холодной водой на 2-3 часа. Когда крупа набухнет, обновить воду и варите на слабом огне 50-60 минут. Добавить растительное масло. Мак залить кипятком на час, изюм и курагу обдать горячей водой. Грецкие орехи измельчить в ступке. Смешать все ингредиенты с медом.

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