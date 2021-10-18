"Кураж Базар" прекратил свое существование на ВДНХ. Но 5 гостей визуализировали следующую локацию для проведения ивента

5 гостей визуализировали следующую локацию для проведения ивента / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Что произошло и зачем "Кураж Базару" новая локация?

Создатель проекта Алена Гудкова, которая рассказывала нам о конституции "Кураж Базара", на странице в Фейсбук призналась, что их трехлетний контракт с ВДНХ закончился. И 51-е проведение ивента стало последним на этой локации, которую специально апгрейдили под концепт мероприятия. Команда не спешит выбирать новое место для барахолки, говорит, что нужно время.

Мы приняли для себя сложное, но взвешенное решение: не переезжать сгоряча куда-нибудь, а пойти на бессрочные каникулы, чтобы переосмыслить наше событие, его ценность, наполнение, забрать лучшее, улучшить и вернуться с новой силой, – сказала Алена Гудкова.

Словом, написанное дало надежду, что история "Куража" продолжится. Напоследок команда подготовилась на максимум, чтобы каждый запомнил "Кураж" ярким.

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Представьте, на локации работал корнер Fast Marriage, где Гарик Корогодский и другие известные личности венчали людей.

На локации работал корнер Fast Marriage / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Притащили даже смотровое колесо, и на него было реально бесплатно попасть, а еще лавку-карусель и автодром.

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/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Под техно-биты мы встретили десятки поклонников мероприятия. Пятеро из них рассказали, где бы они хотели увидеть продолжение 52-й истории "Куража".

Украинского модельера Ксению Шнайдер встретили у ее корнера с одеждой

Около полутора лет Ксения Шнайдер продает вещи собственного бренда на "Кураже". Несмотря на это, она всегда была частым гостем вечеринок, ведь любит вайб, атмосферу и благотворительные инициативы ивента. Сказала, что проект у нее ассоциируется с веселыми выходными.

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И хочет, чтобы следующие "выходные" были ближе к центру. Например, на культовом Подоле.

Украинского модельера Ксению Шнайдер встретили у ее корнера с одеждой / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Тревел-блогера Яну Метелкину встретили на эмоциях. Ведь минуту назад она испробовала Fast Marriage

На "Кураже" Яна Метелкина – третий раз. Говорит, что ей по душе это "дурохонство" и фристайл, с которыми ассоциируется ивент. Жалеет, что 51-е проведение мероприятия было последним на ВДНХ. Но есть идея для локации, которую оценили бы большинство поклонников действа.

Тревел-блогера Яну Метелкину встретили на эмоциях после Fast Marriage / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Идеальная локация для "Куража" должна сочетать в себе стиль урбан и природу. И чтобы были зоны для чила! Например, как ОАО "Киевметрострой", где проводят фестиваль Brave! Factory Festival, – сказала тревел-блогер.

Встретили также Андрея Беднякова, который сидел и читал "Гарри Поттера"

Украинский ведущий Андрей Бедняков на "Кураже" – в третий раз. Говорит, что барахолка у него ассоциируется с классными людьми. Его радует, что проект переезжает.

Андрея Беднякова встретили на улице, когда он сидел и читал "Гарри Поттера" / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Честно, мне никогда не нравилась локация на ВДНХ. Мне здесь не cozy (неуютно с английского – ред.). Проведение мероприятия на платформе "Арт-завод" больше импонировало, – добавил он.

Андрей Бедняков без раздумий сказал, что команда найдет классное место в Киеве для проведения проекта. Но какое именно – не конкретизировал, оставил свою визуализацию в секрете.

Мы там с вами еще встретимся. Я не верю, что это последний "Кураж" , – добавил украинский ведущий.

DJ Асю Калиниченко, которая наслаждалась музыкой и атмосферой, встретили на улице

Ася Калиниченко не пропустила ни один "Кураж". Посетить последнюю вечеринку на локации ВДНХ – это была ее миссия. С ивентом у нее ассоциируется фриковость, свобода и душевная атмосфера. Девушка хотела бы посетить 52-ю вечеринку "Куража" на территории ВДНХ, но не в 19-м павильоне.

DJ Асю Калиниченко встретили на улице / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Продюсера Владимира Сивоконя увидели среди винтажных корнеров за разговорами с друзьями

Продюсер пришел на ивент за весельем. Говорит, что это первое, с чем у него ассоциируется "Кураж". Визуализировать новое место для проведения проекта ему было непросто. Ведь Владимир Сивоконь полюбил 19-й павильон.

Продюсера Владимира Сивоконя увидели среди винтажных корнеров / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Идеальная локация для проведения "Куража" – 19-й павильон ВДНХ. Я бы хотел, чтобы она осталась неизменной. Но к сожалению, это нереально. Возможно, на Подоле проект бы нашел свой "дом". Например, на одной из локаций на ул. Кирилловской, – сказал Владимир Сивоконь.

Недавно мы рассказывали, как прошел "Кураж Базар" в июле 2021-го.