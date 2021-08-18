Куда пойти на День Независимости в Киеве
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Шоу "Независимость в нашей ДНК"
Как насчет празднования Дня Независимости на концерте, где выступят десятки украинских артистов, на песнях которых "держится" шоу-биз? В концерте примут участие Оля Полякова, Dorofeeva, Dzidzio, Go_A, Jamala, Тина Кароль, Ирина Билык, группа "ВВ", София Ротару и другие звезды. Режиссер мероприятия Катя Царик прокомментировала, что в лайнапе концерта 98% – это украиноязычные песни. Зрителям обещают шоу без пауз, где музыка будет звучать на НСК "Олимпийском" отовсюду. Завершат музыкальное действо ярким фейерверком.
Когда: 24 августа в 18:00.
Где: на НСК "Олимпийском".
Цена: от 200 до 2700 гривен.
Концерт Андреа Бочелли
И выступление обладателя "Грэмми" посетите! Оперный певец мирового уровня Андреа Бочелли представит программу "Голос моей души". Артист выступит вместе с Национальным симфоническим оркестром Украины, а также с Национальным хором Украины им. Г. Веревки. На сцену также выйдут украинские звезды.
Когда: 24 августа в 17:00.
Где: на площади Конституции (обустроят open-air возле Мариинского дворца).
Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин"
Недавно мы рассказывали о легендарном Atlas Weekend, который состоялся на ВДНХ, а к 30-летию Украины на территории запланировали масштабный фестиваль воздушных шаров. Посетив его, вы увидите Киев с высоты птичьего полета и проведете праздник необычно. Согласитесь, не часто удается полетать на шаре в День Независимости Украины.
Когда: 23-24 августа в 17:00.
Где: на ВДНХ.
Цены: от 290 гривен.
Фестиваль "Путешествуй по Украине"
Как насчет фестиваля-ярмарки, который пройдет под открытым небом? Это дебютное мероприятие, где каждый из регионов Украины представит свой культурный, туристический и гастрономический потенциал. Гостей также ждут: мастер-классы по традиционным украинским ремеслам, ярмарка сувениров и локальных продуктов, а еще фуд-корт и лаундж для отдыха.
Когда: 22-24 августа в 13:00.
Где: в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.
Цена: вход на фестиваль бесплатный, а чтобы попасть на территорию музея надо заплатить 80 гривен за взрослого и 40 гривен за ребенка.
Фестиваль "Спалах"
Как насчет дебютного фестиваля о новой украинской культуре "Спалах"? На мероприятии выступят исполнители-новички, а также давно известные артисты. Кроме двух сцен, вы увидите корнеры с украинскими брендами одежды и выставки стрит-художников.
Когда: 24 августа в 12:00.
Где: на Трухановом острове (ЮБК).
Цена: от 499 гривен.
Смотрите также, как прошло прошлогоднее шоу ко Дню Независимости Украины
Недавно мы рассказали, как прошел дебютный день фестиваля Atlas Weekend.