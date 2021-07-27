Красивые, успешные, но старые: кто и почему хейтит героинь сериала "Секс в большом городе"

Первая серия сериала вышла в июне 1998 года. Новый сериал начали снимать спустя 23 года, когда главным героиням уже было за 50 лет

Кто и почему хейтит героинь сериала Секс в большом городе из-за старения / Фото: Сегодня

Однако, на ряду с радостными комментариями о возвращении любимых героинь "Секса в большом городе" на экраны, стали появляться и едкие высказывания касательно их возраста и изменений внешности. Мы пообщались с психологом Мариной Журбенко и выяснили, почему появилось так много хейта в адрес актрис и откуда вообще берется страх постареть.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко / Фото: пресс-служба

Что стоит за едкими комментариями о старости

В начале июля стартовали съемки сериала "Секс в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис в главных ролях.

Реакция зрителей не заставила себя ждать и вместо ожидаемой радости от возможности снова окунуться в замечательные эмоции от просмотра – на актрис обрушился шквал критики и негодования по поводу их уже не молодой внешности.

На секундочку, первая серия культового сериала вышла в июне 1998 года. Новый сериал начали снимать спустя 23 года, когда главным героиням уже за 50 лет. Пользователи стремительно распространяли фото "до" и "после", унижая при этом закономерный и естественный процесс нашего организма – старение.

Появился первый кадр из нового "Секс в большом городе" / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Сейчас многие женщины в возрасте 35-40 лет получили от общества гораздо более щедрый подарок, чем наши мамы и бабушки. Они отважно боролись за женские права и, спасибо их смелости, сейчас у нас есть много привилегий.

У современных, образованных, свободных женщин есть права, но есть и проблемы, вроде двойной трудовой нагрузки, гендерной дискриминации, харассмента, домашнего насилия и т.д.

Современная женщина должна уметь: готовить, убирать, ухаживать за детьми и мужем, работать и расти в карьере, много путешествовать, достаточно зарабатывать, постоянно усовершенствоваться, быть ухоженной, ходить в спортзал, много читать, быть радостной, уметь классно пошутить и поддержать разговор, следить за весом, фигурой, лицом и никогда не стареть.

Но замечать и делать все – физически невозможно. В сутках, по-прежнему 24 часа, в году – 365 дней. Тем временем, психологическое давление и гонки настолько усиливаются, что чувство "неудачника" преследует.

В Instagram все такие привлекательные, успешные и молодые. И тут наваливаются мысли: ресурсы у меня есть, но на что и когда их пустить? Придержать или действовать? Стоит ли отрываться от того, что я уже делаю, чтобы трансформироваться во что-то новое? Правильный ли путь я выбрала?

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис / Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Эти вопросы бомбардируют нас из рекламы, всплывают после дружеских бесед и просмотров вебинаров, атакуют перед сном. Вокруг столько возможностей, а я сижу на попе ровно. Или не сижу? Как понять?

Почему старость так активно критикуют

Социальное давление стало настолько бескомпромиссным, что даже естественный процесс старения – заставили считать постыдным. Каждый раз, когда женщина испытывает на себе все эти непримиримые требования – у нее бессознательно появляется желание покритиковать или осудить кого-то более успешного.

Так устроена наша психика. Все люди, без возрастных исключений, нуждаются в "поглаживаниях" (единица признания).

Самый простой способ получить внутреннее удовлетворение – увидеть кого-то, кто менее успешен или красив.

Актрисы сериала – очень успешные личности. Соответственно, смотря на них, где-то глубоко в душе просыпается внутренний "контролирующий родитель", который спрашивает: "а чего достигла ты?".

Согласитесь, неприятно ощущать эту упрекающую манеру внутреннего диалога. И в эту секунду "бунтующий ребенок" изо всех сил начинает защищаться: "зато она старая, у нее много морщин, а я – молодая и у меня еще все впереди".

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Этот процесс действует на нас подсознательно и регулируется осознанием полученных в детстве травм и способов их избежать во взрослой жизни.

Слишком много требований сформировано и продиктовано. И если говорить о том, что каждый человек рождается чистым листом, на котором пишут сценарий его родители и окружение, то маркетинговые уловки всегда найдут уязвимое место, чтоб надавить на ваши уязвимые места и напомнить вам обо всех социальных и психологических "нормах".

Дело не в том, что актрисы постарели. Дело в том, что социум запретил стареть, а мы в это поверили.

Почему люди боятся старости

В течение жизни, люди мечтают "скорее вырасти", "вернуться в детство", "повернуть время вспять". И совершенно никому не хочется срочно постареть.

Конечно, есть резонные основания бояться старости, например: падение уровня доходов, крах сексуальной жизни, неизлечимые болезни. С людьми 60+ более-менее все понятно. Но чего тогда боятся люди 18, 25, 30, 35 или 40 лет?

На самом деле, много чего: не успеть попасть в список Forbes, не выйти замуж, не достичь карьерных высот, не родить детей, не вылечить акне, не получить "Оскар", Пулитцеровскую премию (нужное подчеркнуть). И вдобавок — потерять свежесть и красоту.

С Forbes все понятно – ты либо попадешь, либо не попадешь в список. Но вот с внешностью все куда более однозначно: с возрастом она точно изменится. Сил и здоровья станет меньше, на что не каждый способен повлиять.

В мире, который одержим культом молодости, сложно находить баланс между желаемым и навязанным. В этих обстоятельствах полезно напоминать себе:

старение случается с каждым;

остановить его невозможно.

Лучшее, что можно делать в любом возрасте — вести здоровый образ жизни, ухаживать за лицом и телом, инвестировать в свое развитие. Ведь на самом деле страшнее стареть тому, кто все ставки сделал только на молодость.

Как не поддаваться паническим настроениям по поводу старения

Чтоб не поддаваться давлению социума – для начала нужно познакомиться со своими внутренними родителем и ребенком. Выяснить, какие послания влияют на ваш взрослый выбор.

Слушайте свой внутренний голос, он точно не собирается кого-то полить грязью. Его единственное намерение – получить любовь и признание, на которое заслуживают все, без исключений.

Сара Джессика Паркер открыла детали сценария новых серий "Секса в большом городе" – смотрите об этом видеосюжет:

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