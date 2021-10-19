Кровавое полнолуние 20 октября: что можно и нельзя делать

Полнолуние 20 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Осеннее полнолуние наступит завтра вечером, 20 октября, в 17 часов 57 минут . Оно пройдет под знаком Овен. Традиционно октябрьское полнолуние, которое проходит в канун мистического дня Хэллоуина, носит название – Красная или Кровавая Луна .

Но есть и другие наименования, которые четко характеризуют наступивший сезон: Луна Охотника, Луна Путешествий, Луна Умирающей Травы, Луна Листопада, Луна Смены Сезонов .

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Особенности октябрьского полнолуния

Очередное осеннее полнолуние, проходящее в знаке Овна , способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей. Овен действует на людей своеобразно, повышая их импульсивность и опрометчивость в поступках . В этот период люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости и резкости.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения, а также склонны к мистике, а потому могут совершать ошибки.

Как себя вести во время полнолуния 20 октября

В полнолуние под знаком Овна люди становятся более бесстрашными и способными на решительные действия.

и способными на решительные действия. Если вы давно хотели с чем-то покончить или освободиться , сейчас это будет проще всего сделать.

, сейчас это будет проще всего сделать. Дни Овна способствуют повышению собственной значимости, уверенности и желания постоять за себя , защитить свои интересы, правда, методом выбивания и скандалов.

Что нельзя делать во время полнолуния 20 октября

Из-за повышенной скандальности нельзя выяснять отношения и говорить на повышенных тонах с близкими людьми – обида будет более сильной, и прощение дастся с трудом.

и говорить на повышенных тонах с близкими людьми – обида будет более сильной, и прощение дастся с трудом. В дни Овна желательно не выполнять никаких важных дел .

. Крайне нежелательно заниматься сложной или требующей кропотливости и напряжения работой .

. Не стоит брать или давать деньги в долг.

в долг. Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Смотрите видео о лунатизме :

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