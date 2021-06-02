Кристина Орбакайте сравнила своего сына Никиту Преснякова с принцем Гарри – что у них общего

Никита Пресняков и принц Гарри / Фото: Getty Images, instagram.com/npresnyakov

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, которая на прошлой неделе отметила 50-летие, счастливая мама троих детей. У певицы двое сыновей Никита и Дени и дочка Клава. Как отмечает артистка, каждый из них личность. Но больше всего внимания СМИ приковано к старшему сыну певицы Никите Преснякову, который стал музыкантом и актером.

В документальном фильме о себе Кристина призналась, что в семье Никиту часто сравнивают с внуком Елизаветы II – принцем Гарри.

"Никита – наш принц Гарри. Мы его так когда-то окрестили. Родился в Лондоне и действительно даже порой похож на этого парня, на этого англичанина. Порой своими поступками и суждениями. У него всегда есть свое мнение. Я очен рада. Он очень рано встал самостоятельным. Он всегда искал свою дорогу – совершенно независимую", – поделилась Кристина.

Сам Никита в одном из своих интервью рассказывал, что бунтарь с детства.

"Я был трудный подросток, такой панк-рокер. Меня в 13 лет не пустили к другу на день рождения, и я швырнул стул в окно", – поделился воспоминаниями внук Аллы Пугачевой.

Сын Кристины Орбакайте признался, что всегда хотел быть свободным и не зависеть от своих звездных родственников. Поэтому внук Аллы Пугачевой не часто бывает у нее в гостях.

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"Они все моя семья. Я их всех безгранично люблю и уважаю. Но у меня с детства такая натура, что я люблю быть свободным. Я с самого детства существую сам по себе. Мы видимся, но, к сожалению, не прямо чтобы часто. Видимся, связь поддерживаем. Всё хорошо у нас", – сказал Никита.

Алла Пугачева с детьми и внуками / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Стоит отметить, что в отличии от принца Гарри Никита Пресняков не дает откровенных интервью и публично ни в чем не обвиняют свою звездную семью.

Напомним, Никита Пресняков — сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте.

Ранее внук Аллы Пугачевой рассказал об увлечениях Гарри и Лизы Галкиных.