Крашенка замедленного действия – ТОП-5 пищевых красителей для яиц, которые вредны

Чтобы ваша каршенка была вкусной и полезной, запомните 5 пищевых красителей для яиц, которые вредны / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Окрашивание пасхальных яиц в самом разгаре, но увы, из-за войны с Россией тысячи украинцев не смогут пойти на службу в церковь и отпраздновать Пасху. Но даже в условиях войны мы стараемся создать дома уют и атмосферу праздника. Для удобства люди используют не только натуральные красители для яиц, но и синтетические, которые могут быть опасны: давайте разберемся, какие именно.

Чем опасны для здоровья пищевые красители

В Украине действуют несколько законов, которые должны регулировать безопасность и качество продуктов. Основной — "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", здесь можно найти информацию и о пищевых красителях.

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Пищевые красители для яиц мы используем в основном раз в году и в небольших количествах они не нанесут вреда нашему здоровью. Однако некоторые добавки, зашифрованные под буквой "Е", могут вызвать аллергическую реакцию (особенно у детей), расстройство пищеварения. Особенно если краситель через трещины в скорлупе попал на само яйцо.

В целом, если человек по жизни часто употребляет продукты с пищевыми красителями, например, сладкую газировку, кондитерку и т.д., то сама такая "диета" может привести к кожным высыпаниям, расстройствам работы пищеварительных органов.

Некоторые красители для яиц, зашифрованные под буквой "Е", могут вызвать аллергическую реакцию и расстройство пищеварения / Фото: freepik.com

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Некоторые красители, как отмечает врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ, могут вызывать обострение уже имеющихся заболеваний. Например гастрита, колита, астмы и т.д. Не говоря уже о том, что многие пищевые красители – канцерогенны, то есть при частом употреблении могут вызывать рак.

Некоторые натуральные способы окрашивания яиц тоже могут привести к аллергии, но они полностью безопасны, если у человека нет индивидуальной непереносимости той же свеклы или луковой шелухи.

Важно внимательно изучать маркировку и запомнить, каких именно "Ешек" стоит избегать, если вы выбираете краситель для яиц / Фото: "Сегодня"

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В случае же с искусственными красителями, которые зашифрованы под буквой "Е", человеку сложно понять риски той или иной добавки. Поэтому не помешает внимательно изучать маркировку и запомнить, каких именно "Ешек" стоит избегать.

Какие красители опасны для здоровья больше других

В Украине, к сожалению, на прилавках и в уже изготовленных продуктах можно встретить красители, которые запрещены в ряде стран Европы и США. Поэтому покупая как сам пищевой краситель, так любой продукт яркого цвета изучайте его состав. Избегайте покупать продукты, в составе которых:

Краситель под маркировкой Е102 – "Тартразин". Это мелкий порошок, гранулы либо раствор с желтым окрасом. Е102 является одним из самых недорогих и доступных синтетических красителей – но он очень сильный аллерген. Пищевой эмульгатор Е510 (хлорид аммония), эта добавка негативно влияет на работу печени, но, тем не менее, разрешена для использования в Украине. Среди опасных красителей также амарант или Е123, который дает красный цвет. Этот краситель может вызвать порок сердца у плода, поэтому беременным не стоит принимать продукты с таким веществом. Также амарант – канцероген. Е-104 — желтый хинилиновый (хинолон) – тоже аллерген, вызывает кожные аллергические реакции. В ТОП-5 опасных добавок входит и бензоат натрия — Е-211. Это по сути консервант, который может спровоцировать развитие онкозаболевания, а в соединении с некоторыми другими добавками может негативно влиять на умственное развитие детей.

Пищевые красители, которые сквозь трещины в скорлупе попадут на яйцо, могут вызывать обострение уже имеющихся заболеваний / Фото: Pinterest

Если же вы настроены красить яйца синтетическими красителями, то отдавайте предпочтение белым яйцам: им требуется меньше времени, чтобы покраситься,а в случае микротрещин на скорлупе меньше вещества попадает на сам белок.

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