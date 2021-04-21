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10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

21 апреля, 09:29

Дарина Алексеева

За этот год королева Елизавета II прошла через многие непростые события, включая выход принца Гарри из королевской семьи, пандемию и утрату принца Филиппа

Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 95 лет. Впервые за семь десятилетий она проведет этот праздник без своего покойного супруга принца Филиппа. В связи с трауром королева отказалась и от привычного сценария празднования – она не представит официальный портрет. Этот день пройдет по-другому также и по причине карантина – Елизавета II отметит свой день рождения в кругу персонала Виндзорского замка, а не с членами королевской семьи.

Заметим, монархи Великобритании свой день рождения празднуют дважды. Первый раз – в день рождения, а второй – в одну из суббот июня, когда устраиваются массовые гулянья с артиллерийским салютом и вывешиванием флагов. Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, Елизавета II устроила мини-парад и салют.

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В честь дня рождения королевы, мы собрали топ ее цитат, которые, возможно, после утраты принца Филиппа будут восприниматься по-другому:

Ранее мы рассказали, что Елизавета II после похорон мужа сохранила две ценные вещи – платок принца Филиппа и фото их в молодости на Мальте.

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Елизавета II день рождения королевская семья

Источник: Сегодня

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