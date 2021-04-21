Копия Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц (фото)

Девушка решила принять участие в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в городе Сан-Паулу. Победительнице выплатят 50 тысяч бразильских реалов

29-летняя бразильянка Присцилла Беатрис, которая прославилась благодаря внешней схожести с американской поп-певицей Рианной, намерена получить титул обладательницы самых красивых ягодиц в мире.

Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Беатрис решила принять участие в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в июле в городе Сан-Паулу. Победительнице выплатят 50 тысяч бразильских реалов.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

Женщина абсолютно уверена в своем успехе.

"Я похожа на Рианну не только внешне, но и внутренне. Она сильная и решительная женщина, а также очень красивая и талантливая. Я такая же амбициозная, как она. Ее жизненный путь вдохновляет меня на то, чтобы никогда не отказываться от своей мечты", – рассказывает модель.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

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Фото: Instagram | Priscila Beatrice

В комментариях под снимками Присциллы в Instagram подписчики удивились ее внешнему сходству с американской исполнительницей.

"Это что, Рианна?", "Ты очень сильно похожа на Рианну!", "О боже, у меня в глазах двоится?", "Вылитая Рианна!", "С ума сойти, так вообще бывает?" – пишут юзеры.

Фото: Instagram | Priscila Beatrice

Напомним, 37-летняя Кортни Барнс из США уменьшила размер своих 150-сантиметровых ягодиц и похвасталась результатом. Ранее мы также писали о британке Стар Делгайдис, которая сделала операцию по увеличению ягодиц.