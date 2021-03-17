Женщина избавилась от ягодиц гигантских размеров: фото до и после
Она удалила филлеры из-за проблем со здоровьем
37-летняя Кортни Барнс из США уменьшила размер своих 150-сантиметровых ягодиц и похвасталась результатом. Женщина решила избавиться от филлеров из-за возникших проблем со здоровьем. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.
Ранее Барнс увеличивала бедра нелегальными инъекциями силикона. По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS), данная процедура небезопасна, так как вещество способно перемещаться в другие части тела, что может привести к смертельным побочным эффектам.
"Сделала около десяти операций по удалению силикона из ягодиц. Раньше я могла зарабатывать в соцсетях много денег благодаря своей внешности, но теперь мне это неинтересно", – призналась Барнс.
Американка в Instagram-аккаунте опубликовала кадр, на котором показала свои бедра до и после операции – они уменьшились в обхвате со 150 до 120 сантиметров.
Подписчики восхитились внешним видом американки. "Мне очень нравится твоя естественная внешность", "Здорово! Отличный результат!", "Ты выглядишь очень привлекательно", "Я счастлива за тебя!", "Так гораздо лучше! Шикарная фигура!" – написали они в комментариях.
Напомним, девушка заработала два миллиона благодаря снимкам своих ягодиц.
Ранее мы также писали о британке Стар Делгайдис, которая сделала операцию по увеличению ягодиц, стоимость которой составила 15 тысяч фунтов.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное