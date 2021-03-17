Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина избавилась от ягодиц гигантских размеров: фото до и после

Сегодня, 08:30

Она удалила филлеры из-за проблем со здоровьем

37-летняя Кортни Барнс из США уменьшила размер своих 150-сантиметровых ягодиц и похвасталась результатом. Женщина решила избавиться от филлеров из-за возникших проблем со здоровьем. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ранее Барнс увеличивала бедра нелегальными инъекциями силикона. По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS), данная процедура небезопасна, так как вещество способно перемещаться в другие части тела, что может привести к смертельным побочным эффектам.

Фото: Instagram | Courtney Barnes

"Сделала около десяти операций по удалению силикона из ягодиц. Раньше я могла зарабатывать в соцсетях много денег благодаря своей внешности, но теперь мне это неинтересно", – призналась Барнс.

Читайте также:
31-летняя американка умерла из-за желания стать второй Ким Кардашьян

Фото: Instagram | Courtney Barnes

Американка в Instagram-аккаунте опубликовала кадр, на котором показала свои бедра до и после операции – они уменьшились в обхвате со 150 до 120 сантиметров.

Фото: Instagram | Courtney Barnes

Подписчики восхитились внешним видом американки. "Мне очень нравится твоя естественная внешность", "Здорово! Отличный результат!", "Ты выглядишь очень привлекательно", "Я счастлива за тебя!", "Так гораздо лучше! Шикарная фигура!" – написали они в комментариях.

Напомним, девушка заработала два миллиона благодаря снимкам своих ягодиц.

Ранее мы также писали о британке Стар Делгайдис, которая сделала операцию по увеличению ягодиц, стоимость которой составила 15 тысяч фунтов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сексуальная прыгунья начала неделю с массажа ягодиц: "Не забывайте уделять время себе и своему телу" Будет ли эффект? Сексуальная украинская легкоатлетка помассажировала ягодицы и спросила мнение фанов Будь в тонусе: ТОП-5 лучших упражнений для ягодиц и ног в домашних условиях
фото операция ягодицы
Источники: Сегодня , instagram.com/msmiamitv
Реклама

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

Вчера, 14:56Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Вчера, 10:29Вкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

Вчера, 08:08Фаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

15 мартаВкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

15 мартаФаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

15 мартаЗвездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

15 мартаЗвездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

15 мартаФаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

15 мартаВкусно

7 продуктов, которые плохо сочетаются с кофе

15 мартаФаново

Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

15 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

14 мартаВкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

14 мартаВкусно

Как легко избавиться от костей в рыбе: оригинальное решение

14 мартаЗвездно

Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять