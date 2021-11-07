Когда появится препарат для лечения коронавируса – ответил доктор Комаровский

Доступный препарат для лечения коронавируса пока что ждать не стоит, поэтому вакцинируйтесь / Фото: Коллаж: Сегодня

Евгений Комаровский, кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины, ответил в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24" на один из волнующих украинцев вопросов – когда же появится эффективный противовирусный препарат для лечения коронавируса.

По поводу поиска активного противовирусного препарата, который был бы эффективен против всех штаммов коронавируса – сейчас активно ищут такой препарат, – говорит Евгений Комаровский, – но понимаете в чем дело: как только производители выпускают какое-либо новое противовирусное средство, то обязательно один препарат "наступает на горло" другому.

Подключается огромное количество антипиарщиков, отмечает кандидат медицинских наук, ведь все повязано на закупках – а это большой бизнес. Евгений Комаровский приводит в пример препарат реамберин (дезинтоксикационное средство), за которым уже везде посылают попавших в больницу с коронавирусной инфекцией.

Реклама

Но тот же "The Lancet", один из наиболее известных, старых и самых авторитетных журналов по медицине, очень скептически относится к этому препарату. Другой новый противовирусный препарат – молнупиравир от фармкомпании Merk – якобы первый препарат от коронавируса с доказанной эффективностью, говорит доктор Комаровский. Но они уже хотят за него 700 долларов за 5-6-дневный курс лечения.

Лекарство от коронавируса разработали ряд фармкомпаний, но оно недоступно большинству людей по цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот препарат обещает снизить риски госпитализации, но начать прием нужно сразу же в первые три дня после проявления симптомов коронавирусной инфекции. Для большинства – это не по карману, а продавать препараты такого уровня по цене в 10 долларов – пока только в планах фармкомпаний. И еще важный момент – к таким препаратам быстро наступает привыкание.

Реклама

Наши люди сейчас наслушаются, что вот-вот появится эффективный противовирусный препарат, и откажутся от прививок, – говорит Евгений Комаровский. – Вы, конечно, можете ждать, но во-первых, сроки появления такого препарата неизвестны. А во-вторых, у препарата есть масса особенностей, вот он как раз может вызывать мутации.

Так, после курса лечения таким препаратом не рекомендуют полгода заводить детей. Поэтому что бы вам не рассказывали о чудо-препаратах от коронавируса, Комаровский советует пока что их не ждать, а пойти и вакцинироваться, если вы еще не привиты.

Также мы писали о противопоказаниях к вакцинации.