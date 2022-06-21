Когда лучше заказывать такси, учитывая комендантский час – рекомендации

Что стоит знать, перед тем как вызвать такси в комендантский час / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Киевская служба "Элит Такси" опубликовала в своем официальном аккаунте в Instagram рекомендации о том, как правильно вызвать такси, если близится комендантский час.

Рекомендации

Чтобы вовремя добраться до нужного места, не нарушать закон о военном положении и не быть задержанными правоохранительными органами, стоит придерживаться нескольких простых правил:

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Заказывайте такси приблизительно за час до начала комендантского часа. Так вы сможете вовремя успеть добраться до нужного места, а у водителя будет достаточно времени вернуться домой.

Помните, чем раньше вы сделаете заказ, тем больше у вас шансов найти свободный автомобиль с водителем.

Делайте предварительные заказы. Это не только увеличит вероятность вовремя найти машину для вас, а также вы не пропустите сам момент заказа, заговорившись с друзьями.

Придерживайтесь правил комендантского часа. Не стоит забывать, полиция имеет право вас задержать, если вы окажетесь в это время на улице или в такси после 23:00.

Вам стоит знать, как вызвать скорую во время комендантского часа.