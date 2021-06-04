Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные

На День молодежи в 2021 году украинцев ждет приятный бонус

День молодежи / Фото: Pexels

День молодежи-2021 – это праздник юности, лета и позитива. А значит, отличный повод поздравить всех юношей и девушек, а также людей, кто молод душой. Когда отмечается День молодежи Украины, что это за дата и будет ли она выходным днем, узнайте в нашей статье.

Когда День молодежи празднуется в Украине в 2021 году

День молодежи не имеет фиксированной даты, поскольку ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. И в 2021 году этот праздник выпадает на 27 июня.

Примечательно, что на следующий день, в понедельник, 28 июня, будет отмечаться еще один значимый праздник – День Конституции Украины, который установлен на государственном уровне и является выходным.

Так что украинцы, и молодежь в частности, в нынешнем году получат для празднования и отдыха целых три выходных дня подряд – с субботы, 26 июня, до понедельника, 28-го числа.

День молодежи Украины: история и значение праздника

История современного Дня молодежи уходит своими корнями еще в советские времена. В 1958 году действовавшим тогда правительством СССР был установлен День советской молодежи, который стал праздноваться в последнее воскресенье июня.

А позже, после обретения Украиной независимости, в 1994 году, президент Леонид Кравчук по инициативе молодежных организаций подписал указ №323/94 о праздновании Дня молодежи, который также приходится на последнее воскресенье июня.

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Помимо Украины праздник молодежи в июне также отмечают во многих постсоветских странах. А еще есть Международный день молодежи, который установлен ООН 12 августа, Всемирный день молодежи – 10 ноября, Международный день солидарности молодежи – 24 апреля.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Напомним, ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.