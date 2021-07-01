Ко дню рождения: самые сокровенные тайны принцессы Дианы

Сегодня, 1 июля, леди Ди исполнилось бы 60 лет. Рассказываем о самые необычных фактах из жизни легендарной женщины

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

1 июля 1961 года родилась принцесса Диана. В этом году леди Ди, которой сегодня откроют памятник в Кенсингтонском дворце, исполнилось бы 60 лет, но ее жизнь трагично оборвалась. 31 августа 1997 года супруга принца Чарльза погибла в автокатастрофе в Париже.

Британцы обожали ее и называли "королевой сердец". Внезапная смерть принцессы Дианы породила множество слухов, в том числе, что ДТП спланировали члены королевской семьи, ведь леди Ди откровенно делилась подробностями жизни королевской семьи. Трагичная случайность или коварный план британских монархов – мнения до сих пор расходятся. Как бы там ни было, даже спустя 24 года после ее смерти публикуются книги и снимаются фильмы, в которых с каждым разом появляются еще более неожиданные тайны из ее жизни.

В честь дня рождения принцессы Дианы Life Сегодня собрали самые интересные и неожиданные факты из ее биографии.

Две попытки самоубийства

Всем известно, что брак принцессы Дианы и принца Чарльза был несчастливым. Сын королевы Елизаветы II изначально любил совсем другую женщину – Камиллу, с которой сейчас состоит в браке. Но Ее Величество настояла, чтобы он женился именно на леди Ди.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер / Фото: Getty Images

Сама же новоиспеченная невеста надеялась, что у них сложится счастливая семейная жизнь, но этого так и не случилось. Она так страдала от одиночества, что даже пыталась дважды покончить с собой. Один раз во время беременности принцем Уильямом.

Тогда принцесса перерезала себе вены и порезала грудь. Таким образом она пыталась привлечь внимание супруга, но попытка самоубийства не произвела на него никакого впечатления.

Принятие ислама

По словам бывшего дворецкого королевской семьи Пола Баррела и друга принцессы Дианы, она всерьез рассматривала вариант принятия ислама и переезда в Пакистан. К такому решению ее подталкивал роман с пакистанским хирургом Хаснатом Ханом, с которым они даже планировали пожениться.

Наркотики

После громкого развода с принцем Чарльзом, леди Ди была психологически истощена. На грани нервного срыва Диана тогда познакомилась с целительницей Симоной Симмонс. В последствии женщина написала книгу "Диана: последнее слово", в которой утверждает, что стала ее близкой подругой.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images Реклама

По словам Симоны, на ее глазах Диана впервые попробовала кокаин. Второй раз употребить наркотики ее подтолкнул бойфренд, имени которого целительница не называет. Но Диана поклялась больше никогда его не употреблять и в дальнейшем помогать наркоманам избавляться от зависимости.

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Завещание сыновьям

Принцесса Диана еще до своей смерти успела составить завещание. Согласно документу, леди Ди оставила сыновьям – принцам Уильяму и Гарри – по 30 миллионов долларов, которые они смогли получить после достижения 30-летия.

Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Принцу Гарри Диана передала свое свадебное платье, а принц Уильям получил знаменитое обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое он подарил своей супруге Кейт Миддлтон.

Ранее мы рассказывали о четырех сам по-настоящему любимых мужчинах принцессы Дианы.

Смотрите видео о том, как принцесса Диана пыталась покончить жизнь самоубийством: