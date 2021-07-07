Клипмейкер Юрий Движон о панических атаках, ЛГБТ в шоу-бизнесе, США и дружбе с Ириной Билык

Расспросили у известного украинского клипмейкера о том, как он пережил карантин, почему не хочет жить в США, о ситуации с отношением украинского общества к ЛГБТ и не только

Юрий Движон / Фото: Сегодня, пресс-служба

Юрий Движон – молодой украинскьий режиссер и клипмейкер, ЛГБТ-активист. Снял клипы для Ирины Билык, Павла Зиброва, Христины Соловий, Jerry Heil, Оли Цибульский, Светланы Тарабаровой и многих других артистов. Юрий также снял фильмы "Не ховай очей" та "Не ховай очей-2. Наші в США ", рассказывающий о судьбе украинцев – ЛГБТ-эмигрантов.

В интервью Life Сегодня Юрий рассказал о том, что делал на карантине, про отношения с Ириной Билык, представителей ЛГБТ в украинском шоу-бизнесе, сотрудничество с Викторией – экс-солисткой группы НАНГЕЛЫ и другом.

О творчестве на карантине

Творческая сфера, в том числе шоу-бизнес, продакшен, концертная деятельность артистов – все очень пострадали во время пандемии. Как физически, финансово – так и психологически. Юрий признался, что во время жесткого локдауна впервые почувствовал панические атаки.

Я рад, что в данный период у меня было время для саморазвития, совершенствовал свой английский язык и провел больше времени со своей семьей. Прошлой весной у меня начались панические атаки. С этим явлением я впервые столкнулся в своей жизни. Рад, что я смог их преодолеть. На это у меня ушло где-то полгода времени. Горжусь, что для этого я не подсел на антидепрессанты. Сейчас я очень счастлив и в некоторой степени благодарен за такой опыт. Он помог мне повзрослеть, – признается Юрий.

Юрий Движон / Фото: пресс-служба

Для некоторых такой период стал очень тяжелым, а кому-то наоборот помог открыть новое дыхание, придумать и создать интересные вещи, вдохновившись карантином. По словам клипмейкера, во время первого локдауна, он создал видео для инди-певицы Shy на песню "Твої слова" и снял первый rампейн для бренда FROLOV.

За последние полгода Юрий также выступил режиссером сразу нескольких клипов известных украинских артистов. Среди них и Светлана Тарабарова.

Помню, как в первые дни, когда люди узнали о коронавирусе, мы снимали работу для Светланы Тарабаровой. Уже тогда она была беременна вторым ребенком. Конечно, мы очень волновались, чтобы наша артистка не заболела. К счастью, все сложилось хорошо, – говорит Движон.

Кстати, ранее Юрий рассказывал нам, что уже вакцинировался и всем советует это сделать .

Об Ирине Билык

В одном из интервью Юрий назвал Ирину "крестной мамой в шоу-бизнесе".

Впервые мы познакомились еще в 2016 году и наша дружба и сотрудничество продолжаются до сих пор. Она знает, чего ожидать от меня на площадке, я знаю, чего от нее. Нам весело и комфортно вместе. Возможно, скоро нас ждет еще одна новая работа, – интригует клипмейкер.

Ирина Билык / Фото: пресс-служба

Об ЛГБТ

Ирина активно поддерживает ЛГБТ-сообщество в Украине. Мы поинтересовались у Юрия – по его мнению, улучшилась ли ситуация с отношением украинцев к ЛГБТ по сравнению, например, с прошлым годом.

Конечно, я вижу положительную динамику. Уверен, некоторые личности в нашем шоу-бизнесе задумываются о каминг-ауте. Возможно, совсем скоро мы услышим об этом. Вообще в ЛГБТ-комьюнити, особенно среди молодежи, я все чаще слышу о сделанных каминг-аутах и хеппи-началах новой свободной жизни. Это не может не радовать меня. Я считаю, что становимся более свободной и толерантной нацией, – уверен Юрий.

Юрий Движон / Фото: пресс-служба

На момент общения с Юрием ни мы, ни он еще не знали, что через пару дней на фестивале Atlas Weekend певец MELOVIN сделает первый среди украинских артистов каминг-аут. Ждем, когда и другие артисты решатся на такой смелый поступок. Ведь, по словам Юрия, представителей ЛГБТ-сообщества среди наших артистов немало.

Не все украинские артисты и артистки – представители ЛГБТ, но их действительно достаточно много, – говорит Юрий.

Мы поинтересовались у Движона, не считает ли он, что сегодня многие медиа просто "хайпуют" на теме ЛГБТ, а людей интересуют только "грязные подробности", а не борьба ЛГБТ-представителей за свои права.

Чем чаще будут об этом говорить, тем обыденнее эта тема станет для украинцев. Никого же не удивляют сейчас новости о том, что Земля круглая, так же общество должно относиться к присутствию ЛГБТ-людей. Ничего противозаконного, необычного в этом нет. В США каждый год во время прайд-месяца и не только, десятки селебритиз делают каминг-ауты и это норма, – говорит Юрий.

По словам клипмейкера, Украина медленно, но идет к такой же тенденции.

Съемки клипа MELOVIN / Фото: пресс-служба

О США

Юрий неоднократно посещал США, где и отношение к ЛГБТ гораздо лучше, и шоу-бизнес "шире". Мы попросили режиссера поделиться впечатлениями от своих поездок в страну, куда стремятся переехать на постоянное место жительства люди их многих стран мира, в том числе из Украины.

США очень классная страна для отдыха и вдохновения, но жизнь там отличается от жизни, например, в Европе. У нас люди привыкли больше отдыхать, меньше уделять внимание работе. Там в основном она занимает львиную долю жизни каждого американца. Их красивая жизнь в большинстве случаев – вся в кредитах. Там навязывается мысль, что тебе каждый год нужен новый айфон, автомобиль. Для того, чтобы его получить ты можешь взять кредит. Здоровая еда там также стоит совсем по-другому, и не каждый там может ее себе позволить. Это все влияет на здоровье и внешний вид. Вообще ментально мне ближе европейцы с их ценностями и более размеренной стилем жизни и потребления, – говорит Юрий.

По словам клипмейкера, когда-то он также хотел перебраться туда жить, но в данный момент ему нравится жить и работать на родине.

Юрий Движон / Фото: пресс-служба

О Виктории из НЕАНГЕЛОВ

Недавно группа НЕАНГЕЛЫ прекратила свое существование после 10 лет на сцене. Слава Каминская и Виктория Смеюха уже успели выпустить свои первые хиты и клипы. Режиссером видеоработы последней стал Юрий.

Я не скрываю, что большую часть творчества группы я слушал и хорошо знаю. Я всегда хотел посотрудничать с девушками. Получить предложение от Виктории было приятной неожиданностью и я рад, что мы нашли с ней творческую связь. На площадке нам было максимально комфортно и весело. Вика очень светлая, добрая и открытая личность.

О сотрудничестве с FROLOV и планах

По словам Юрия, кампейны для бренда FROLOV – это работы, "которыми он будет гордиться всю жизнь".

Сейчас я в процессе разработки идей для артистов, с которыми я уже успел поработать в этом году, не хочу называть их имена, но уверен, что это будут не менее интересные работы. Также в ближайшее время у меня выйдет новый кампейн для бренда Frolov, который я снял прошлой осенью в США, – делится Юрий.

блиц

Я никогда не сниму в клипе ...вещи, которые вызывают отвращение.

...вещи, которые вызывают отвращение. Ради работы я готов ...всегда совершенствоваться, чтобы быть актуальным во времени, в котором живу.

...всегда совершенствоваться, чтобы быть актуальным во времени, в котором живу. Я мечтаю снять клип для ...Джамалы и "Один в каноэ".

...Джамалы и "Один в каноэ". Наилучшее качество режиссера – это ...умение убедить и угадать желания клиента.

...умение убедить и угадать желания клиента. Я хочу, чтобы Украина ...стала страной, в которую захотят вернуться все украинцы, которые из нее когда-то эмигрировали.

...стала страной, в которую захотят вернуться все украинцы, которые из нее когда-то эмигрировали. Новая привычка, которая у меня появилась за период пандемии – слушать подкаст BBC Global news на английском и кататься на самокате.

– слушать подкаст BBC Global news на английском и кататься на самокате. В любимому человеку я ценю, что он ...дополняет меня и побуждает к развитию и совершенствованию каждый день.

...дополняет меня и побуждает к развитию и совершенствованию каждый день. Лучший клип, который я видел за всю жизнь – Tату – "Простые движения". Он очень концептуальный и в нем существуют душа, а не просто красивая картинка без смысла.

– Tату – "Простые движения". Он очень концептуальный и в нем существуют душа, а не просто красивая картинка без смысла. Я верю в ...жизнь после смерти

...жизнь после смерти Одна фраза, которую я сказал всем гомофобам в ответ на агрессию: "Я вас люблю".

Ранее Юрий Движон рассказал, почему многие звезды Скрыть своб ориентацию .