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Как украинские знаменитости относятся к вакцинации. Мы расспросили

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
3 июля, 10:00
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Некоторые украинские знаменитости уже вакцинировались и рассказали о своем опыте, другие же пока не сделали это по разным причинам
Как украинские знаменитости относятся к вакцинации
Как украинские знаменитости относятся к вакцинации / Фото: Сегодня

Кто-то уверен – только получив прививку мы сможем уменьшить количество зараженных COVID-19, другие утверждают, что с вакцинами в организм вводятся чуть ли не чипы, которые контролируют деятельность людей.

Вакцинироваться или нет – личное дело каждого. Life Cегодня расспросили украинских знаменитостей, как они относятся к вакцинации – кто-то из них уже сделал прививку, а кто-то еще только думает и взвешивает все "за" и "против".

alyona alyona

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona активно поддерживает вакцинацию.

Как только в Украине начнут выдавать COVID-паспорта, думаю, что я буду первой, кто побежит и получит вакцину. Очень жду, чтобы все это было, как Европе. У меня дедушку вакцинировали, он, слава богу, жив и здоров, и я искренне верю, что он проживет еще много лет и не умрет от COVID-19, – рассказала нам alyona alyona.

alyona alyona
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Andre Tan

Украинский дизайнер Andre Tan ранее уже переболел COVID-19 и, как и многие другие, ждет, когда пандемия пойдет на спад.

Думаю, что в будущем нас спрашивать особо никто не будет и всех заставят вакцинироваться. В США многие ходят без масок, отменили некоторые ограничения. Надеюсь, что у нас через несколько месяцев будет то же самое, потому что хватит коронавирусу бушевать на планете! – говорит Андре.

Андре Тан
Андре Тан / Фото: instagram.com/andre_tan_official

ТНМК

Рассказали нам и о своем мнении по поводу вакцинации участники легендарной украинской группы ТНМК.

Я подожду пока, посмотрю. Я переболел COVID-19 и надеюсь на силу своих антител, что они такие мощные и еще продержусь. А там посмотрим, – улыбается Фагот (Олег Михайлюта).

А вот Фоззи (Александр Сидоренко) – только за вакцинацию.

Понимаете, есть данные о том, что индийские штаммы COVID-19 поражают слух. А музыкант без слуха – это фактически равно смерти, – говорит Фоззи.

ТНМК
ТНМК / Фото: instagram.com/tnmkongo

IVAN NAVI

Украинский певец IVAN NAVI вакцинировался еще в марте.

У меня есть знакомые врачи, которые вакцинировались. У них не было побочных эффектов, каких-то проблем. Поэтому я к этому спокойно отнесся. Переживаю за свое здоровье, потому что у меня очень много знакомых, которые заболели COVID-19 и перенесли его очень тяжело. И большинство из них как один говорит – если бы имели возможность тогда вакцинироваться, они бы сделали это, не раздумывая, – объяснил артист.

IVAN NAVI
IVAN NAVI / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Юрий Дижон

Украинский режиссер и клипмейкер Юрий Движон, который снимал клипы для Ирины Билык, MELOVIN, Христины Соловий и многих других, тоже вакцинировался в мае, в США.

Конечно, страх был, но не из-за сомнения по поводу того, вакцинироваться или нет. Я скорее боялся побочной реакции и "выпасть" на день из отдыха. Именно во время своего последнего путешествия в Калифорнию я вакцинировался вакциной Johnson & Johnson. Это единственная в мире вакцина, которую нужно колоть один раз, вместо обычных двух, – поделился с нами Юрий.

Юрий Движон
Юрий Движон / Фото: пресс-служба

Режиссер активно поддерживает вакцинацию и надеется, что все больше людей в Украине проявят желание сделать прививку.

Я однозначно за вакцинацию. С ней я чувствую себя более защищенным и свободным. Развитые страны, в которых более 70% людей вакцинировались уже сняли маски и люди там полностью вернулись к обычной жизни. Смертность в этих странах тоже низкая. Надеюсь, что украинцы будут доверять здравому смыслу, а не мифам, которые они прочитали в интернете, – говорит режиссер.

Ранее Евгений Комаровский объяснил, почему конец пандемии коронавируса нам не светит и чем рискуют те, кто отказывается от вакцинации.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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