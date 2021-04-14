Клип группы Onuka признали лучшим музыкальным видео на кинофестивале в Барселоне

Клип выпустили еще в 2019 году и его режиссером стал Евгений Филатов, а художницей по костюмам – дизайнер Леся Патока

Клип украинской группы Onuka под названием "Zenit" признали лучшим музыкальным видео на международном кинофестивале в Барселоне. Об этом рассказали на официальной странице группы в Instagram. О чем этот клип и почему он отозвался жюри кинофестиваля – об этом в эфире информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" телеведущая Юлия Галушка расспросила фронтвумен Onuka Нату Жижченко и режиссера видео и лидера "The Maneken" Евгения Филатова. А поскольку это не только партнеры в музыке, но и супруги – говорили о том, чего ждать от нового альбома и как на звучание повлияло появление у пары сына.

Ведущая Юлия Галушка / Фото: пресс-служба

Кто работал над клипом "Zenit"?

Видеоработу на песню "Zenit" музыканты представили еще в 2019 году. Ее режиссером стал саундпродюсер группы Евгений Филатов, а художницей по костюмам – дизайнер Леся Патока.

О чем клип "Zenit"?

Ната Жижченко говорит, что этот клип про то, что у каждой нации есть зашитые определенные коды и очень часто они неожиданно дублируются в различных этносах, континентах. Поэтому в каждом человеке есть определенные коды, про которые мы даже можем не догадываться. У каждого этноса есть свои составляющие и каждый человек в мире не одинок. Тут про красоту человека. В клипе также есть яркие гуцульские проявления – мольфар, коза.

Кадры из клипа "Zenit" / Фото: скриншот

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Как супругам работается вместе?

По словам Евгения Филатова, это сильно большая ответственность – брать на себя такой аспект творчества, как визуальное производство. Именно он снял уже для Onuka 3 клипа и в дальнейшем также планируется их сотрудничество. За почти 13 лет личного пути Евгения и Наты они нашли гармонию и у их отношений взаимопонимание на очень высоком уровне, говорит режиссер.

При этом он не исключает и разногласий, споров и у каждого иногда возникают свои точки зрения, но это весь процесс делает интереснее.

Как появление сына повлияло на творчество особенно в локдаун?

Ната Жижченко говорит, что ребенок действительно меняет родителей и они по-новому себя узнали за время появления сына. Несмотря на то, что все предупреждали о том, что будет сложно с маленьким ребенком, певица все же считает, что это гораздо легче, чем гастрольный тур. Поэтому от локдауна со всеми его вытекающими, Ната кайфовала, ведь смогла насладиться материнством и тем, что можно писать музыку дома, а не в пути. Они уже заканчивают 3 альбом Onuka, отсняли 2 клипа и разбирают новую программу. Поэтому можно сказать, что скучать им некогда.

Чего ждать от нового альбома группы Onuka – смотрите детальнее в сюжете

Напомним, солистка ONUKA Наталья Жижченко впервые показала лицо новорожденного сына. Ранее ONUKA призналась, в честь кого назвала новорожденного сына Александром.