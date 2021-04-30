Китайский календарь стрижек на май-2021, влияющий на судьбу

Узнайте, в какие дни можно, а когда категорически нельзя стричь волосы в мае-2021 по китайскому календарю

Китайский календарь стрижек / Фото: Pexels

Астрология, как и китайская медицина, базируется на изучении природных циклов. Ранее мы рассказывали, как звезды влияют на состояние волос и прически в зависимости от лунного календаря.

Однако в отличие от западной астрологии, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства.

Мы узнали у экспертов киевской "Лаборатории фэн-шуй", как можно предугадать влияние каких-либо манипуляций с волосами на нашу жизнь, в зависимости от года рождения. Оказывается, менять цвет волос можно в любой день, а вот работать ножницами, срезать локоны или укорачивать кончики желательно по китайскому календарю стрижек. Главное правило: делайте это в светлое время суток.

Воздействие стрижки ощущается особенно сильно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения. Обстоятельства развиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого посещения мастера.

Стрижки в мае-2021 по китайскому календарю

1 мая — нехватка средств к существованию, особенно у Крысы, Кролика, Свиньи.

2 мая — опасное заболевание. От стрижки рекомендуется отказаться независимо от года рождения.

3 мая — рост заболеваний, особенно у Лошади и Козы.

4 мая — финансовый рост, особенно у Крысы, Змеи, Лошади, Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Обезьяне и Петуху.

5 мая — инфекционное заболевание, особенно у Змеи и Лошади.

6 мая — нарушение капиллярного кровообращения, что может ухудшить зрение и цвет лица, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Козы и Собаки.

7 мая — везение и счастливые обстоятельства, особенно у Дракона, Змеи, Лошади, Козы и Обезьяны. При этом Тигру и Кролику стричься не рекомендуется.

8 мая — неосознанные действия, которые станут причиной радостного результата, особенно у Быка, Тигра, Кролика и Петуха. Но для Крысы и Свиньи день неудачен.

9 мая — конфликтные ситуации, особенно у Крысы, Кролика, Змеи и Свиньи.

10 мая — переживания и сомнения в правильности действий, особенно у Лошади и Козы.

11 мая — критика ваших действий и опасные ситуации, особенно у Обезьяны и Петуха.

12 мая — обстоятельства, крайне неблагоприятно влияющие на здоровье и продолжительность жизни, особенно у Быка, Тигра, Змеи и Лошади.

13 мая — ссоры и ухудшение здоровья у Быка, Дракона, Козы, Петуха, Собаки и Свиньи.

14 мая — финансовый рост у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.

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15 мая — рост сил и укрепление здоровья, особенно у Тигра, Кролика, Собаки. Стрижка не рекомендуется Крысе, Лошади, Козе, Обезьяне, Свинье.

16 мая — финансовый рост, особенно у Крысы, Дракона, Змеи и Лошади.

17 мая — финансовые потери неожиданного характера (воровство, аварии трубопровода и т.п.). От стрижки лучше отказаться независимо от года рождения.

18 мая — финансовые потери неожиданного характера (воровство, аварии трубопровода и т.п.), а у Обезьяны и Петуха — особенно.

19 мая — критика ваших действий и неблагоприятные последствия, особенно у Быка, Дракона, Змеи и Лошади.

20 мая — обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Тигра, Кролика и Петуха. Не рекомендуется стричься Быку, Дракону, Змее и Козе.

21 мая — радостные обстоятельства, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. При этом Крысе, Тигру и Кролику стричься не рекомендуется.

22 мая — прояснение ситуации и осознание реальной расстановки сил в отношениях, особенно у Быка и Тигра. Не рекомендуется для Крысы, Дракона, Петуха, Собаки.

23 мая — заболевания и опасные ситуации. От стрижки рекомендуется отказаться независимо от вашего года рождения.

24 мая — действия, которые становятся причиной улучшения жизненных обстоятельств у Быка, Козы, Петуха, Собаки. При этом Тигру стричься не рекомендуется.

25 мая — рост доходов и улучшение условий быта, особенно у Крысы, Змеи, Лошади, Свиньи. Не рекомендуется для Кролика, Обезьяны, Петуха.

26 мая — лунное затмение. Стрижка не рекомендуется. Негативные обстоятельства в сфере отношений могут разворачиваться через полгода после стрижки. При этом у Змеи и Лошади возможна утрата жизненных сил и упадок настроения.

27 мая — ухудшение условий быта и заболевания у Быка, Дракона, Козы, Обезьяны, Собаки.

28 мая — ухудшение капиллярного кровообращения, что может повлиять на зрение и цвет лица, особенно у Тигра, Кролика.

29 мая — финансовые потери у Крысы и Свиньи.

30 мая — неосознанные действия, которые становятся причиной улучшения жизненных обстоятельств у Крысы и Дракона. Стричься не рекомендуется Лошади и Козе.

31 мая — выход за пределы бюджета, когда возникает потребность экономить на самом необходимом. От стрижки лучше отказаться.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.