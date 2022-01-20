Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 и снялась в шикарной фотосессии

Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Вслед за Рианной, которая представила коллекцию нижнего белья к 14 февраля, Ким Кардашьян выпустила духи ко Дню святого Валентина 2022. Также знаменитость снялась в сексуальной фотосессии.
Ким Кардашьян не осталась в стороне самого романтического дня в году, ведь в ее личной жизни также произошли приятные перемены благодаря новому бойфренду, звезде фильма "Король Стейтен-Айленда" Питу Дэвидсону.
Так, селебрити представила новую коллекцию ароматов ко Дню святого Валентина Jeff Leatham II by KKW Fragrance. В линейку вошли 3 вкусных аромата.
Я так рада поделиться второй итерацией моего сотрудничества с Jeff Leatham. Три наших новейших аромата посвящены Дню святого Валентина, но с декадентским оттенком. Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтических цветов до теплых, засахаренных кондитерских изделий. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете эти новые ароматы!
— написала Ким Кардашьян в своем Instagram.
Три новых аромата ко Дню святого Валентина 2022 Jeff Leatham II by KKW Fragrance это:
Запуск линейки в продажу состоится в среду, 26 января, эксклюзивно на сайте KKW FRAGRANCE.
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