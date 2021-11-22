Киев попал в ТОП-5 самых инстаграмных городов мира. Мы обогнали Флоренцию, Прагу и Санкт-Петербург

Киев попал в рейтинг ТОП-10 самых инстаграммных городов мира / Фото: ukrainestudycentre.com.ua

Пока в ОАЭ строят самые большие аттракционы, чтобы получить признание и заинтересовать путешественников, Киев без новых туристических локаций входит в ТОП. Столица Украины заняла четвертое место в рейтинге самых инстаграмных городов в Instagram. Исследование провела компания Design Bundles.

Design Bundles проанализировала геолокации городов и достопримечательностей, которые чаще всего юзают пользователи в Instagram. На основе анализа сделала рейтинг ТОП-10 самых популярных городов в социальной сети.

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Первую строчку занял Рим с количеством отметок в Instagram 61,2 млн. Киев на четвертом месте с количеством отметок 21,9 млн. Столица Украины популярнее в сети за Флоренцию, Прагу, Будапешт и другие города.

Рейтинг ТОП-10 городов в Instagram от Design Bundles

1. Исторический центр Рима – 61,2 млн отметок.

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2. Рио-де-Жанейро – 45 млн отметок.

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3. Венеция – 25,7 млн отметок.

4. Киев — 21,9 млн отметок.

5. Исторический центр Флоренции – 21,5 млн отметок.

6. Исторический центр Праги – 17,7 млн отметок.

7. Будапешт — 14,6 млн отметок.

8. Бразилиа – 13,2 млн отметок.

9. Исторический центр Санкт-Петербурга – 11,9 млн отметок.

10. Кито – 9,8 млн отметок.

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