Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Самую известную кашу Норвегии готовят с сахаром и медом. Сахар вполне можно заменить изюмом, что не ухудшит вкус. Особенность – рис нужно варить долго, как для ризотто

Норвежская каша рисгрот / Фото: instagram.com/meny_matglede/

У каждого из нас своя утренняя каша. Понятно, что овсяная – любимый выбор для большинства. Вместе с ее простотой, приготовить овсянку идеально тоже нужно уметь. А когда хочется разнообразия, то можно попробовать норвежскую рисгрот, что можно перевести, как каша из риса. У этой каши особенная консистенция, ведь рис для нее варится чуть больше обычного. Количество сахара и меда варьируется, все это можно заменить изюмом.

Как приготовить кашу рисгрот

Из расчета одна чашка – 240 мл

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¾ чашки круглозернистого риса;

1,5 чашки воды;

2,5 чашки молока;

1 ст. л. топленого или сливочного масла;

1 ст. л. меда;

1 ст. л. сахара;

по 1 ч. л. соли, ванильного экстракта;

корица, изюм – по вкусу;

масло для сервировки.

Способ приготовления

В сотейнике довести до кипения рис с водой, уменьшить огонь и варить, пока практически вся вода не впитается в рис (около 10 минут). Добавить молока, накрыть крышкой и варить, помешивая, пока большая часть молока не впитается. Каждый раз нужно добавлять молоко, когда предыдущее впиталось в рис. Весь процесс варки должен занять 45-55 минут. В самом конце добавить в кашу масло, мед, сахар, соль и ваниль, перемешать. Разложить по тарелкам, посыпать изюмом и молотой корицей. Украсить маслом.

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