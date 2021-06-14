Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Норвежская каша рисгрот / Фото: instagram.com/meny_matglede/
У каждого из нас своя утренняя каша. Понятно, что овсяная – любимый выбор для большинства. Вместе с ее простотой, приготовить овсянку идеально тоже нужно уметь. А когда хочется разнообразия, то можно попробовать норвежскую рисгрот, что можно перевести, как каша из риса. У этой каши особенная консистенция, ведь рис для нее варится чуть больше обычного. Количество сахара и меда варьируется, все это можно заменить изюмом.
Как приготовить кашу рисгрот
Из расчета одна чашка – 240 мл
- ¾ чашки круглозернистого риса;
- 1,5 чашки воды;
- 2,5 чашки молока;
- 1 ст. л. топленого или сливочного масла;
- 1 ст. л. меда;
- 1 ст. л. сахара;
- по 1 ч. л. соли, ванильного экстракта;
- корица, изюм – по вкусу;
- масло для сервировки.
Способ приготовления
- В сотейнике довести до кипения рис с водой, уменьшить огонь и варить, пока практически вся вода не впитается в рис (около 10 минут).
- Добавить молока, накрыть крышкой и варить, помешивая, пока большая часть молока не впитается. Каждый раз нужно добавлять молоко, когда предыдущее впиталось в рис.
- Весь процесс варки должен занять 45-55 минут.
- В самом конце добавить в кашу масло, мед, сахар, соль и ваниль, перемешать.
- Разложить по тарелкам, посыпать изюмом и молотой корицей. Украсить маслом.
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