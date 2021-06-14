Версія українською
$ 27
32,71

Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

15 июня, 07:01

Ирина Маслова

Самую известную кашу Норвегии готовят с сахаром и медом. Сахар вполне можно заменить изюмом, что не ухудшит вкус. Особенность – рис нужно варить долго, как для ризотто

Норвежская каша рисгрот / Фото: instagram.com/meny_matglede/

У каждого из нас своя утренняя каша. Понятно, что овсяная – любимый выбор для большинства. Вместе с ее простотой, приготовить овсянку идеально тоже нужно уметь. А когда хочется разнообразия, то можно попробовать норвежскую рисгрот, что можно перевести, как каша из риса. У этой каши особенная консистенция, ведь рис для нее варится чуть больше обычного. Количество сахара и меда варьируется, все это можно заменить изюмом.

Как приготовить кашу рисгрот

Из расчета одна чашка – 240 мл

Реклама

Способ приготовления

  1. В сотейнике довести до кипения рис с водой, уменьшить огонь и варить, пока практически вся вода не впитается в рис (около 10 минут).
  2. Добавить молока, накрыть крышкой и варить, помешивая, пока большая часть молока не впитается. Каждый раз нужно добавлять молоко, когда предыдущее впиталось в рис.
  3. Весь процесс варки должен занять 45-55 минут.
  4. В самом конце добавить в кашу масло, мед, сахар, соль и ваниль, перемешать.
  5. Разложить по тарелкам, посыпать изюмом и молотой корицей. Украсить маслом.

Также к завтраку можно приготовить и съесть оригинальную запеканку с итальянским акцентом.

И еще один рецепт сырных блинов для завтрака найдете здесь.

Новости на эту же тему:

Без единого комочка – 6 правил для идеальной манной каши Кускус – калорийная каша. С чем и когда ее нужно есть без вреда для здоровья 12 лучших блюд с рисом – от плова и долмы до творожной запеканки и запеченных яблок Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению Нежнее запеканки: 3 рецепта пудинга из творога на завтрак
завтрак каша рецепт рисовая каша

Источник: instagram.com/meny_matglede/

Реклама