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Картофель дюшес – рецепт самого изысканного пюре

31 мая, 15:02

Ирина Маслова

Для формирования этого блюда понадобится кондитерский мешок

Картофель дюшес, instagram.com/sweetspicycrunchy/

Картофель дюшес, или картофель "Герцогиня" – самое изысканное, что может быть с картофелем, а именно – картофельным пюре. Это не просто изысканное пюре уровня ресторана, это невероятная его подача. Очевидно, что достичь такой формы можно с помощью кондитерского мешка. Все остальное – дело техники. Узнаем, что это за блюдо и как его приготовить.

Красивая история с аристократическими корнями

Такой способ приготовления пюре пришел до нас из Франции. Существует легенда, что картофельные "безе" впервые приготовлены для британской герцогини, которая посетила Париж. Имя герцогини и дата события неизвестны. Правильный картофель "Герцогини" имеет плотную корочку, а внутри он нежный, мягкий, сливочный. Классический рецепт не требует приправ, но для лучшего вкуса все же следует добавить немного твердого сыра, мускатного ореха, перца.

Картофель дюшес – рецепт

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сварить картошку в несоленой воде. Всю воду слить.
  2. Картошку помять, чтоб не оставалось комочков, можно протереть через сито.
  3. Смешать картошку с желтками, маслом, сливками и тертым сыром, посолить, поперчить и присыпать мускатным орехом, перемешать.
  4. Выложить картофельное пюре в кондитерский мешок, отсадить на противень, смазанный растительным маслом.
  5. Поставить в духовку на режим "гриль" на 10-15 минут.

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