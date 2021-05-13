Софию Киевскую превратили в съемочную площадку. Мы узнали, что снимают

Создатели сериала "Крепостная" готовят для зрителей третий и четвертый сезоны. Показываем, как выглядят антуражные локации, которые вы совсем скоро увидите на экранах

Съемки сериала в "Софии Киевской" / Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Территория Национального заповедника "София Киевская" приобрела сегодня утром необычный вид. Здесь появилось много карет, вывесок и людей в костюмах позапрошлого века. Как рассказали сайту "Сегодня" в заповеднике, сейчас на территории проводятся съемки популярного сериала "Крепостная".

"Для съемок сериала используют здания и территорию заповедника. Было оборудовано несколько локаций. Все выглядит очень масштабно. На актерах много разных костюмов, одно здание превратили в гостиницу. Там повесили вывеску "Коммерческие номера". Для съемок использовали много дыма и лошадей", – рассказали нам в заповеднике.

Съемочная площадка сериала "Крепостная" / Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Сериал "Крепостная" рассказывает о молодой девушке по имени Катерина, которая живет в Нежине и работает на богатого помещика Петра Червинского. Поскольку Катерина хорошо воспитана, отлично рисует, играет на фортепиано и в целом приближена к интеллигенции, девушке приходится пройти непростой путь к свободе.

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Съемочная площадка сериала "Крепостная" / Фото: Facebook / Вадим Кириленко

Автор текста: Александр Марущак

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