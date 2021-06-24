Каменских показала место, где 10 лет назад снимали клип с Потапом, Дорофеевой и Позитивом: фото тогда и сейчас

Настя Каменских прогулялась по Воздвиженке в Киеве. Артистку настигла ностальгия – именно в этом районе в 2011 году они с Потапом снялись в клипе "Мы отменяем К.С."

Настя Каменских показала место, где они с Потапом снимали клип на песню "Мы отменяем К.С." / Фото: instagram.com/kamenskux, Скриншот из YouTube

Настя Каменских, которая рассказала, чем заканчиваются их с Потапом ссоры, прошлась по центру Киева. Артистка прогулялась по Воздвиженке – микрорайону на Подоле, где в 2011 году снимали их с Потапом клип на хит "Мы отменяем К.С.".

"Такая ностальгия", – комментирует Настя в Instastories.

На момент выхода клипа в 2011 году Насте было 24 года, а Потапу 30 лет. Интересно, что в съемках видеоработы также приняли участие и Надя Дорофеева с Позитивом из группы "Время и Стекло", которая недавно прекратила свое существование, а в 2011 она только начинала путь к успеху.

Life Сегодня решили сравнить кадры из клипа и фото артистов тогда и сейчас.

Надя Дорофеева в 2011 году была еще с рыжими волосами. Сейчас 31-летняя артистка меняет цвет волос, но чаще всего мы видим Надю шатенкой. Тогда еще никто не предполагал, что через пару лет они с Позитивом обретут бешеную популярность в Украине и не только.

Надя Дорофеева в 2011 и 2021 году / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, Скриншот из YouTube

Позитив (Алексей Завгородний), который исполнил роль уличного художника в клипе, сейчас носит короткую стрижку и более густую бороду.

Позитив в 2011 и 2021 году / Фото: instagram.com/positiff

Что касается Насти и Потапа, то 10 лет назад еще никто даже не догадывался, что через несколько лет, в 2019 году, они станут мужем и женой.

Настя Каменских и Потап в 2011 и 2021 году / Фото: instagram.com/kamenskux, скриншот Реклама

Вот так Воздвиженка выглядела тогда:

Кадр из клипа Насти Каменских и Потапа – "Мы отменяем К.С." / Фото: Скриншот из YouTube

А вот, как этот микрорайон выглядит сейчас – практически ничего не изменилось.

Воздвиженка в Киеве / Фото: instagram.com/kamenskux

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