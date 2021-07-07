Камалия с дочками и отцом уехала на Голубые озера. Воссоединение семьи растрогало поклонников

Артистка со своей семьей отправилась праздновать Ивана Купала в красочное место Черниговской области – Голубые озера. Здесь артистка провела много времени в детстве

Камалия с отцом и дочками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия, которая ранее пришла на похороны Григория Чапкиса, впервые за долгое время показала фото с отцом. Артистка поделилась семейным кадром, сделанным во время остановки в дороге. Звезда решила устроить небольшой отдых со своими близкими в живописной местности в Украине.

На фото, опубликованном в Instagram, Камалия позирует с дочками – Мирабеллой и Арабеллой, а также отцом – Виктором Шмаренковым возле авто. Супруга артистки, Мохаммада Захура, в кадре не было, зато появился их новый член семьи – немецкая длинношерстая овчарка.

Певица Камалия с дочками, отцом и собакой уехала на Голубые озера / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"А мы с девчонками, папой и новым членом семьи решили махнуть к родственникам на Голубые озёра. А что вы запланировали в ночь на Ивана Купала?" – написала Камалия.

На следующий день артистка опубликовала 10-минутное видео, в котором рассказала, чем она и ее дочки занимаются во время отдыха. Пока отец девочек надувал лодку, они прокатились на тарзанке, погуляли в лесу. Также Камалия с семьей установили палатки и планируют прокатиться на катамаране.

"Здесь всегда проходило мое детство. Я летом всегда ездила сюда с родителями, с покойными бабушкой и дедушкой. Мы приезжали с палатками, отдыхали здесь, здесь еще были дикие места. Последний раз я здесь была лет десять назад", – сказала Камалия.

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Камалия на Голубых озерах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Стоит отметить, что с отцом у Камалии были непростые отношения. В прошлом – военный летчик – Виктор Шмаренков нередко применял физическую силу по отношении к Камалии и ее маме. Из-за этого певица очень страдала в детстве, которое было наполнено стрессом и переживаниями. Именно Камалия и стала инициатором развода родителей – после этого она не общалась с отцом около десяти лет. Сам же Виктор страдал от проблем с алкоголем.

Недавно их отношения начали налаживаться, когда Камалия узнала о том, что отец в тяжелом состоянии. Вскоре певица приобрела для отца квартиру в Чернигове и теперь они чаще проводят время как семья.

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