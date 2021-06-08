Камалия вакцинировалась от COVID-19 и рассказала о своем самочувствии

Певица собирается посетить Германию, а для этого ей необходимо было привиться, ведь сейчас в страны ЕС пускают только вакцинированных иностранцев

Камалия получила прививку от коронавируса Фото: пресс-служба

Украинская певица Камалия, которая поделилась грустной новостью о домашних животных, сделала первую прививку от COVID-19 в одной из киевских клиник препаратом Pfizer. Об этом артистка рассказала, выйдя в прямой эфир на своих страницах в соцсетях.

"Чувствую легкое головокружение, и хочется пить. Врачи попросили подождать хотя бы полчаса и понаблюдать за самочувствием сразу. Находиться в больнице это время мне было бы некомфортно, поэтому посидела в машине рядом. Поняла, что все хорошо — и еду дальше!" – поделилась певица сразу после процедуры.

Певица Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Прививка артистке была необходима: в ближайшее время она собирается в Германию на эксклюзивную презентацию англоязычной версии своего свежего хита "Танцую". Камалия представит как трек, так и клип.

Своим фолловерам исполнительница пообещала показать весь процесс вакцинации в Instastories, поскольку в режиме live это было бы достаточно долго. Также Камалия будет делиться своими ощущениями в последующие дни.

Напомним, что супруг артистки Мохаммад Захур первым в их семье решился на прививку и сделал ее втайне от жены. По словам певицы, ее мама вообще не разделяет тему вакцинации и отказывается от процедуры.

Ранее Камалия показала забавный снимок со своим супругом. На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте певицы, она шуточно душит Мохаммада Захура, а он изображает испуг на лице.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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