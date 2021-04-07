Камалия показала, как "душит" своего счастливого супруга-миллиардера: фото

Певица Камалия, которая рассказала, как Захур воспитывает дочек, поделилась смешной семейной фотографией. На этот раз артистка позировала со своим супругом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, в забавной позе.

На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте певицы, она шуточно душит Мохаммада Захура, а он изображает испуг на лице.

Камалия и Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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Оказалось, что поводом для такого веселого снимка стал Всемирный день счастливого мужа, который был шестого апреля. Камалия также прикрепила несколько цитат знаменитых мужей. Среди них были Сократ, Майк Тайсон, Брэд Питт, Барак Обама и другие.

"Брак – красивый лес, где Прекрасные олени убивают Храбрых Львов. Брэд Питт", – процитировала известного актера Камалия.

Напомним, что ранее Камалия призналась, что не могла выйти замуж из-за психологической травмы.