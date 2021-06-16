Паста по знаку зодиака: какая твоя?

Изысканные Девы – это тончайшие каппеллини, Раки – ракушки, которые держат соус при себе, невероятно коммуникативные Близнецы – это листы лазаньи, а шероховатые тальятелле – это Скорпионы

Какая вы поста по гороскопу / Фото: freepik.com

Пасты в мире существует огромное количество. Будем благодарны итальянцам, что они в этом деле проявили невероятную фантазию, создав десятки видов макарон. Они отличаются по форме и по тому, с чем их принято подавать. Собственно, как и мы отличаемся друг от друга, согласно знаку зодиака. Если интересно узнать, какой вид пасты характеризует ваше созвездие, то этот материал для вас. Ну и больше про макароны вы узнаете наверняка. И да, желательно приправлять пасту специями, которые рекомендуют звезды.

Овен – фарфалле или бабочки

Красивые во всех смыслах Овны – это симпатичные фарфалле / Фото: pexels.com

Этому виду пасты 5 веков, говорят, его придумали домохозяйки. Отрывали кусочки теста и бросали в кипяток. Отсюда и получались то ли бабочки, то ли цветы. Как и Овны, которые любят преображать все вокруг, делать мир краше и добрее.

Телец – маллореддус

Тельцы – это маллореддус, что в переводе означает бык / Фото: instagram.com/orecchiettavagabonda/

По одной из версий, название этих макарон можно перевести, как бык. То есть маллореддус просто созданы для Тельцов. Подают их на праздники с мясным соусом и томатами – все, как обожают Тельцы: веселье, основательная еда и лаконичность.

Близнецы – лазанья

Близнецы коммуникативные, как и листы лазаньи с любой начинкой / Фото: freepik.com

Потому что могут найти общий язык с любым человеком, как и листья лазаньи с разнообразной начинкой. Ну и еще лазанья – это прапрабабушка всей пасты, ее основательница. А Близнецы любят чувствовать авторитет над всеми и не любят, когда с ними кто-то спорит или переубеждает.

Рак – ракушки

Для Раков идеальны ракушки / Фото: freepik.com

Это один из самых популярных видов пасты на своей родине. Понятно, что из-за удачной формы. Соус попадает внутрь, не разливаясь по тарелке. Как и Ракам хорошо, когда все их при них, и когда есть место, куда можно спрятаться ото всех.

Лев – лингвини

Бесскопромиссные Львы – это лингвини / Фото: pexels.com

Спагетти, да не те. Лингвини имеют приплюснутую форму и любят, когда их подают с песто и фасолью. Можно, конечно, и другой вариант, но это совсем не про Львов. Эти люди готовы переступить даже через свои принципы, но не пойти на компромиссы или уступки.

Дева – капеллини, или Волосы ангела

Для изящных Дев – тончайшие капеллини / Фото: freepik.com

Это самая тонкая паста, которую надо варить не более 4 минут. Девы тоже изящны в большей своей части, они быстро поддаются уговорам и быстро принимают решение.

Весы – кампанелле

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Кампанелле хорошо гармонируют со всем, как и Весы / Фото: instagram.com/pastabiz/

Паста, что похожа на колокольчики. Для абсолютного наслаждения ее нужно хорошо перемешать с соусом, чтобы кампанелле раскрыла свой вкус сполна. Как и Весы – раскрывают свой громадный потенциал гармонизатора, когда чувствует, что в этом есть страшная необходимость.

Скорпион – тальятелле

Шероховатые тальятелле – это Скорпионы / Фото: freepik.com

Длинная паста с шероховатой поверхностью, как и Скорпионы тоже несколько шероховаты, читаем, с резким нравом. Шероховатость позволяет соусу держаться крепче – к Скорпионам, кстати, тоже тянутся люди, несмотря на их сложный характер.

Стрелец – паппарделле

Стрельцы – это паппарделле, макароны для удовольствия / Фото: freepik.com

"Паппаре" можно перевести, как есть с большим удовольствием. С огромным удовольствием Стрельцы делают по жизни все – едят, любят, развлекаются, но и обидеть для них – плевое дело.

Козерог – макароны

Козероги больше походят на традиционные макароны / Фото: freepik.com

Потому что привычно. Во всяком случае, для Козерогов неитальянцев. Эти люди не любят заморочек с едой. К тому же с такими макаронами можно делать все – варить, запекать и жарить. Для практичных Козерогов такое подходит на все 100%.

Водолей – ригатони

Разнообразные по форме ригатони – это всегда неожиданные Водолеи / Фото: freepik.com

Трубочки разных диаметров и размеров с рифленой поверхностью. Прям как с Водолеями, каждый из представителей этого знака особенный по-своему. Кто-то – широкой души человек, кто-то – замкнутая в себе личность.

Рыбы – каскателли

Рыбы – удобные для многих, но часто не для себя, – каскателли / Фото: Инстаграм

Новый вид пасты, который был придуман в этом году. Макароны имеют закругленную форму и волнистые бортики. Понятно, чтобы захватывать ними как можно больше соуса или всего другого, что к ним подадут. Рыбы тоже обладают способностью привлекать к себе других, но с ними нужно быть осторожней – иногда Рыбы могут резко соскользнуть и исчезнуть.

Из видео узнаете, как приготовить запеканку с итальянским акцентом.

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