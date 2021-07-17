Ракам стоит запланировать поход на Маковицу, а Девам – на Поп Иван! А Скорпионам – на Макалу, расположенную на границе Китая и Непала, ведь они еще те любители приключений

Какую гору нужно покорить вашему знаку зодиака

Каждый из нас должен покорить хотя бы одну гору в своей жизни! И чтобы долго не думать над выбором – предлагаем узнать, какую именно вершину вам предсказали звезды. Спойлер: для одного из знаков зодиака есть неожиданный бонус. Читайте также календарь от Life Сегодня, чтобы лето прошло удачно.

Овен

Любителям приключений и экстремальным Овнам звезды предсказали гору Эверест, что в Гималаях. Но на нее вылезут самые отважные из отважных представителей этого знака. Ведь ее высота – 8849 метров, и в истории альпинизма не все доходили до финиша. Даже со стальным характером и отличными показателями здоровья. А о том, что это самая высокая вершина в мире, думаем, напоминать не нужно?!

Гора Эверест / Фото: Pixabay

Телец

Этот знак зодиака оценит гору Менчул в Карпатах, которая находится на высоте 1998 метров. Конечно, это не Эверест и Говерла, но впечатление от процесса запомнятся им навсегда. И это будет не единственный поход на Менчул. Потому что гора станет для них местом силы, вдохновения и размышлений.

Близнецы

Они за любой движ, даже взобраться на гору! Но комфорт для Близнецов важнее, поэтому звезды им предсказали гору Пикуй в Карпатах. Она находится на высоте 1408 метров, поэтому поход будет легким. Но в то же время – это самая высокая точка во Львовской области, с которой открываются невероятные пейзажи.

Рак

Звезды уверены, что гора Раков – это Маковица, которая расположена в Яремче и возвышается на 984,5 метра. Она влюбит Раков в альпинизм, поэтому после нее в их планах будет покорить Эверест и другие высокие точки мира. И такой вид отдыха станет одним из хобби.

Гора Маковица / Фото: kamendvir.com.ua

Лев

Из-за изменчивого настроениения Львов (как погоду летом), звезды им позволили сделать выбор самостоятельно. Но все же рекомендуют остановиться на вершинах для экстремалов и попробовать себя в амплуа отважного альпиниста.

Дева

Для Дев – гора Поп Иван, которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Ее высота 2028 метров. Знаку зодиака понравится сам процесс, так как точка возвышается в самом сердце Карпат. Но стоит остаться подольше на Поп Иване, чтобы насладиться увиденным на полную.

Весы

Любители красивых пейзажей – Весы! Знак оценит знаменитую Говерлу высотой 2061 метр, являющуюся самой высокой горой Украины. Хоть они и любят комфорт и спокойствие, но приглашение от друзей покорить самую высокую точку страны они не проигнорируют.

Самая высокая гора Украины – Говерла / Фото: tripadvisor.ru Реклама

Скорпион

Любителям приключений – Скорпионам стоит покорить Макалу, расположенную на границе Китая и Непала. Ее высота – 8463 метра, которые намекают, что сам процесс будет экстремальным и нелегким. Ведь она считается пятой по высоте вершиной мира! Визуально Макалу напоминает четырехугольную пирамиду из-за своих острых граней.

Стрелец

Звезды предсказали Стрельцам гору Петрос! Ехать далеко до нее не придется, чтобы ее покорить, ведь находится она в Раховском районе Закарпатской области. Высота Петроса – 2020 метров! Рекомендуют планировать выход на нее опытным альпинистам – зимой, ибо экстремально, а новичкам – летом или весной.

Козерог

Гора Килиманджаро, что в Африке – это вызов для Козерогов! Но сильный характер и желание развиваться и идти к своей цели помогут покорить ее высоту 5895 метров. Да, даже самая высокая точка Африки для них воспринимается, как поход в кафе на чашку капучино.

Гора Килиманджаро / Фото: Pexels

Водолей

Звезды предсказали Водолеям покорить гору Хомяк, что в Ивано-Франковской области. Она невысокая – 1542 метра, поэтому не для любителей экстрима. Словом, подойдет тем, кто давно хотел начать свой путь в альпинизме, но не знал, какую точку покорить первой.

Рыбы

Им подойдут Альпы! Ведь поход туда – это как доза вдохновения, успокоения и умиротворения. А самая высокая их вершина – гора Монблан высотой 4810 метров. Им сначала придется пройти нелегкий путь, но он будет того стоить.

Гора Монблан / Фото: Pixabay

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