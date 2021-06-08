Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

Уютные пирожки с картошкой – это Скорпионы, а осторожные Раки – пирожки с горохом

Какой вы пирожок по гороскопу / Фото: freepik.com

Раз мы уже знаем, какая специя подходит каждому по гороскопу, почему бы не узнать, какие пирожки, вернее, с какой начинкой нам желательно есть. Все варианты согласованы с основными и неповторимыми чертами всех 12 знаков зодиака.

Овен – пирожки с капустой

Капуста для пирожков готовится быстро, с ними Овен отдохнет перед очередным свершением / Фото: Depositphotos

Овны обязательно проявят себя с самой лучшей стороны, когда на их пути возникнут трудности. Они привыкли с ними справляться быстро и легко. Капуста – это полезный продукт, который к тому же не требует особых усилий в приготовлении. С такими пирожками Овен отдохнет перед очередным рывком к победному результату.

Телец – пирожки с творогом и изюмом

Тельцы – это пирожки с творогом, которые напоминают о детстве Фото: instagram.com/arielival/

Тельцы за стабильность и им немного некомфортно, когда в эту стабильность начинает кто-то влезать. Эти люди ценят друзей, обожают семью и семейные ценности. А какие пирожки больше всего напоминают домашний уют? С творогом и изюмом, ведь это вкус и запах детства. Плюс классическая начинка для пирожков, Овны ценят классику.

Близнецы – пирожки с вишней

Близнецы – это пирожки с вишней Фото: instagram.com/nn.belousova/

Вишня – ягода, с которой сложно угадать. Внешне она может быть сладкой, а вот на вкус – кислой. Но в начинке для пирожков к вишне прилагается сахар, поэтому кислинку можно уравновесить. Как и Близнецов, которые могут часто обижаться без повода и которые любят, чтобы их "подслащивали" словами.

Рак – пирожки с горохом

Очень осторожные Раки – это пирожки с горохом / Фото: Depositphotos

Очень скрытны и крайне осторожны, сложно сказать, что у них творится внутри – так говорят о Раках. Как и пирожки с горохом – очень неоднозначная начинка, но вкусная тем не менее. Внимательность Раков ко всему объясняется тем, что они не любят допускать промахов, как часто случается с другими. И в случае, если человек в беде, Раки тут как тут и внимательно могут выслушать и поддержать.

Лев – пирожки с черной смородиной

Львы – это ароматные и своеобразные пирожки с черной смородиной Фото: instagram.com/irina.pavlova_art/

Эта ягода многим не нравится, ее все-таки нужно распробовать и потом оценить. А вот как начинка для пирожков смородина становится сочной и более ароматной. Это как и со Львами: сначала они могут вызывать раздражение своей напыщенностью и всезнайством, но потом они могут стать самой лучшей поддержкой во всем.

Дева – пирожки с яблоком

Девы – это идеальные как для начинки в пирожках яблоки и корица / Фото: Depositphotos

Девы – скромные натуры. В большей своей части. Они привлекательны и не только внешне. Любят, когда все вокруг благоухает красотой, как и пахнут пирожки с яблоками. Особенно когда к ним добавляется корица. Одно из лучших сочетаний в любой выпечке – это идеальные Девы.

Весы – пирожки с клубникой

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Весы – это пирожки с клубникой, от которых вряд ли кто-то сможет отказаться / Фото: unsplash.com

Совершенная ягода клубника, какими зачастую бывают Весы. Эти люди требовательны не только к себе, соответственно, хотят этого и от окружающих. Вместе с этим им очень корректно удается выходить из любой конфликтной ситуации и сглаживать углы. Как и пирожки с клубникой – вряд ли найдется человек, который сможет отказаться от таких пирожков.

Скорпион – пирожки с картофелем

Уютные пирожки с картошкой – это Скорпионы, которые на самом деле отзывчивы / Фото: Depositphotos

Пирожки с картошкой – что может быть проще? Самая обычная начинка без претензий на оригинальность вовсе не похожа на своенравных, безразличных к другим, порой неприступных Скорпионов. Но те, у кого в близком окружении есть эти люди, скажут – отзывчивей и мягче Скорпионов не найти. Важно их принять и полюбить, как многие предпочитают пирожки с картошкой другим, более изысканным начинкам.

Стрелец – пирожки с сухофруктами и орехами

Стрельцы, которые любят все необычное, – это пирожки с орехами и сухофруктами Фото: instagram.com/liliiamatveeva/

Мы неоднократно говорили, что Стрельцы – очень авантюрные люди, чем, собственно, и привлекают к себе других. Понятно, что для этих людей пирожки с капустой и яблоками – слишком просто. И если они поставили перед собой цель – попробовать неординарные пирожки с сухофруктами и орехами, то обязательно их попробуют.

Козерог – пирожки со шпинатом

Козероги – это пирожки со шпинатом / Фото: Depositphotos

Дисциплинированы и терпеливые к себе (не к другим) Козероги безоговорочные в своем мнении. Возможно, такая позиция позволяет этим людям добиваться поставленных целей. У Козерогов есть внутренняя сила, которой позавидуют все остальные знаки. Шпинат обладает колоссальной пользой для организма и вкусный в пирожках.

Водолей – пирожки с грибами

Водолеи – это компанейские пирожки с грибами / Фото: facebook.com/germancooks

Водолеи – это пирожки с грибами. Очень интересная и сочная начинка, впрочем, как и эти люди. Они привлекают других своим образом мышления, познаниями в разных сферах, умением контактировать с людьми.

Рыбы – пирожки с малиной

Рыбы – это самая привередливая малиновая начинка для пирожков Фото: instagram.com/tatyana_nazatin/

Малина – капризная ягода с переменчивым настроением. Вовремя не съешь – она может испортиться. Как и с Рыбами: не успеешь заметить, что их что-то не устраивает, все – обида последует молниеносно. Но вместе с этим, эти люди нежны и душевно вкусны, как и малиновая начинка для пирожков.

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