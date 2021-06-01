Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Какой вы овощ по гороскопу / Фото: freepik.com

Овощи для каждого знака зодиака – они существуют. Если вы никогда не задумывались об этом, то стоит узнать, какой овощ и почему он ваш по гороскопу. Это не значит, что нужно есть исключительно их, просто больше обращать на них внимание. Тем более овощи – это всегда полезно. Если вы пропустили материал о фруктах для каждого знака зодиака, то он здесь.

Овен – капуста

Достичь лучших результатов Овну поможет капуста / Фото: freepik.com

Овны, как правило, проявляют себя наилучшим образом, когда сталкиваются как с психологическими, так и с физическими проблемами. Польза для здоровья от капусты – это именно то, что вам нужно. Это позволит Овнам быть в лучшей форме, ведь они всегда стремятся к победному результату.

Телец – морковь

Тельцы – это полезная морковь / Фото: freepik.com

Тельцы очень ценят дружбу и всегда хотят лучшего для своих друзей. Поэтому Тельцы – это морковь, потому что и то и другое полезно в жизни. Из моркови можно приготовить вкусные кексы, к тому же она полезна для зрения. А еще Тельцы любят стабильность в чем бы то ни было. А что в овощном мире есть более более стабильное и традиционное, чем классическая морковь?



Близнецы – редис

Для непредсказуемых Близнецов лучший вариант – редис / Фото: Depositphotos

Дружелюбны, но могут резко изменить отношение к другому человеку. Как и редис. Сначала вкусный, но если перебрать, может стать плохо. А еще в разговоре с Близнецами невозможно определить, где ложь, а где правда. Как и с редисом, нужно быть осторожным, добавляя его в салат.

Рак – горох

Зеленый горох – это овощ Раков / Фото: freepik.com

Говорят, у Раков очень непростой характер. Они скрытны, закрыты и осторожны. Но всегда готовы прийти на помощь членам семьи и друзьям, внимательно выслушать и поддержать. Для других людей они могут быть бессердечными. Как и горох – никогда не знаешь, что внутри стручка.



Лев – кабачок

Львы, как и кабачки – делают все, чтобы воспроизвести позитивное впечатление / Фото: Depositphotos

Люди этого знака требовательны ко всем и в первую очередь к себе – стараются быть лучшими и в работе, и в семье. Делают все, чтобы произвести хорошее впечатление. Но не всегда это срабатывает. Как и с кабачком. Понадобится немало специй и других ингредиентов, чтобы приготовить его вкусно.



Дева – болгарский перец

Полезный, но скромный болгарский перец – это Девы / Фото: Depositphotos

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Вы – верный и трудолюбивый друг, который может добавить "глубины" вашему кругу общения, точно так же, как и красивый болгарский перец. И да, немногие знают, что желтый болгарский перец содержит больше витамина С, чем апельсин. Девы, как и перец, не любят хвастаться своими талантами, но это не значит, что они не могут быть полезны в дружбе.



Весы – чеснок

Весы, как и чеснок, болезненно реагируют на критику / Фото: Pexels

Весы элегантны, вежливы и рассудительны. У них устойчивая психика, но острый язык, они умеют находить нестандартные решения. Эти люди болезненно реагируют на критику – могут замыкаться в себе. Это прекрасно напоминает чеснок. И без него не вкусно, и всегда важно знать, сколько его добавить в еду, чтобы все не испортить.



Скорпион – перец чили

Скорпионов, как и перец чили, легко вывести из себя и практически невозможно успокоить / Фото: Инстаграм

Эти люди берут от жизни все, а потому и не устоят ни перед чем. Ведь они страстны во всем. Их легко вывести из себя и практически невозможно успокоить. Как и перец чили.



Стрелец – авокадо

Стрільці додають родзинку в життя інших, як і авокадо в їжу / Фото: Depositphotos

Говорят, что Стрельцы наиболее счастливы, когда путешествуют и исследуют новые места. Они авантюристы и идеалисты. А для многих салаты или тосты становятся вкуснее, когда в них добавить авокадо. Как и Стрельцы добавляют изюминку в жизнь новых людей, путешествуя по миру.



Козерог – шпинат

Козероги – это шпинат со всей его мощью быть полезным организму / Фото: Depositphotos

Дисциплины и терпения Козерогам не занимать. Они ставят перед собой цель и уверенно стремятся к ней. Но на риски они не идут. У вас есть внутренняя сила, которой позавидуют все остальные знаки, и овощ, который напоминает нам об этом, – шпинат.



Водолей – кукуруза

Рассудительные Водолеи – это кукуруза / Фото: freepik.com

Водолеи – проверенная временем кукуруза. Она интересна в любых проявлениях (вареная, консервированная), как и представители этого знака – всегда интересные собеседники и верные друзья. Водолеи рассудительны и всегда находят верное решение.



Рыбы – баклажан

Рыбы – это баклажан / Фото: Depositphotos

Во-первых, этот овощ по форме напоминает рыбу. Во-вторых, как и Рыбы, баклажан скорее пассивный. То есть чтобы его приготовить, нужно постараться. Кстати, представители этого знака могут легко манипулировать людьми, как и баклажан теми, кто обожает блюда из него.

По материалам: Тeenvogue.com.

Здесь узнаете, какая вы специя по гороскопу.