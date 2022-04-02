Какие сервисы и услуги стали бесплатными для украинцев - список / Фото: Коллаж: Сегодня
Тысячи людей потеряли работу во время военного положения в Украине. Люди учатся экономить, чтобы выжить и прокормить семью. Мы расскажем, какие бесплатные сервисы и услуги помогут сэкономить семейный бюджет украинцам. И не важно, вы в укрытии недалеко от Мариуполя или в Варшаве.
Связь
- "Киевстар" предоставил бесплатный доступ к Домашнему Интернету. Доступ получаете автоматически.
- В мессенджере Viber украинцы получили бесплатные 60 минут для звонков через Viber Out.
- Компания Airalo предоставило $10 украинцам для покупки eSim.
- Программа Zoom предоставила премиум-доступ для украинцев.
Здоровье
- Приложение Teplo — украинцам предоставляют бесплатные консультации с психологом 24/7.
- В программах BetterMe Mental Health, Down Dog и Prostoi Meditopia найдете десятки практик по йоге и медитации. Для украинцев доступ бесплатный.
- Приложение VOS – получите психологическую помощь бесплатно, ведь украинцам предоставили доступ к премиум-подписке.
- На платформах Doctor Online (украинский сервис), HaloDoctor.pl (польский сервис) и Viveo (эстонский сервис) проконсультируетесь бесплатно у врачей.
- В календаре менструаций Flo получите бесплатный доступ к премиум-подписке.
Почтовые сервисы
- На "Новой почте" сможете бесплатно отправить или получить гуманитарную помощь для военных или пострадавших во время войны.
- "Укрпочта" со скидкой пришлет вашу посылку из Украины в Румынию, Польшу, Словакию, Молдову и Венгрию, если воспользуетесь услугой "Посылка из дома".
Финансы
- Сервисы для перевода средств Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram не берут плату за переводы в Украину.
- Украинцы смогут открыть счет в финансовой компании Revolut по упрощенной программе, потратив минимум времени.
- В польских банках Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski и Santander Bank для украинцев упрощенная процедура открытия счетов без комиссий.
- В чешском банке ČSOB украинцы после открытия счета получат финансовую помощь в размере 2500 крон.
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