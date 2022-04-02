Какие сервисы и услуги стали бесплатными для украинцев - список / Фото: Коллаж: Сегодня

Тысячи людей потеряли работу во время военного положения в Украине. Люди учатся экономить, чтобы выжить и прокормить семью. Мы расскажем, какие бесплатные сервисы и услуги помогут сэкономить семейный бюджет украинцам. И не важно, вы в укрытии недалеко от Мариуполя или в Варшаве.

Связь

"Киевстар" предоставил бесплатный доступ к Домашнему Интернету. Доступ получаете автоматически.

к Домашнему Интернету. Доступ получаете автоматически. В мессенджере Viber украинцы получили бесплатные 60 минут для звонков через Viber Out.

для звонков через Viber Out. Компания Airalo предоставило $10 украинцам для покупки eSim.

украинцам для покупки eSim. Программа Zoom предоставила премиум-доступ для украинцев.

Здоровье

Приложение Teplo — украинцам предоставляют бесплатные консультации с психологом 24/7.

— украинцам предоставляют бесплатные консультации с психологом 24/7. В программах BetterMe Mental Health, Down Dog и Prostoi Meditopia найдете десятки практик по йоге и медитации. Для украинцев доступ бесплатный.

найдете десятки практик по йоге и медитации. Для украинцев доступ бесплатный. Приложение VOS – получите психологическую помощь бесплатно, ведь украинцам предоставили доступ к премиум-подписке.

Реклама

На платформах Doctor Online (украинский сервис), HaloDoctor.pl (польский сервис) и Viveo (эстонский сервис) проконсультируетесь бесплатно у врачей.

проконсультируетесь бесплатно у врачей. В календаре менструаций Flo получите бесплатный доступ к премиум-подписке.

Почтовые сервисы

На "Новой почте" сможете бесплатно отправить или получить гуманитарную помощь для военных или пострадавших во время войны.

гуманитарную помощь для военных или пострадавших во время войны. "Укрпочта" со скидкой пришлет вашу посылку из Украины в Румынию, Польшу, Словакию, Молдову и Венгрию, если воспользуетесь услугой "Посылка из дома".

Финансы

Сервисы для перевода средств Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram не берут плату за переводы в Украину.

не берут плату за переводы в Украину. Украинцы смогут открыть счет в финансовой компании Revolut по упрощенной программе, потратив минимум времени.

В польских банках Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski и Santander Bank для украинцев упрощенная процедура открытия счетов без комиссий.

для украинцев упрощенная процедура открытия счетов без комиссий. В чешском банке ČSOB украинцы после открытия счета получат финансовую помощь в размере 2500 крон.

Подробнее о бесплатных сервисах и услугах для украинцев читайте на Vogue.ua.

Если планируете выучить английский с нуля, то читайте предыдущую статью о бесплатных ресурсах.