Что такое фотостарение кожи и какие продукты его замедляют

В преддверии лета наша кожа особенно подвержена негативному влиянию солнца. Какие продукты и добавки замедляют фотостарение – выяснили ученые

Красные овощи, ягоды, какао и чеснок спасут кожу от старения / Фото: Сегодня

Ранние морщины, сухость кожи, аллергическая сыпь – результат фотостарения, то есть все эти неприятности мы получаем из-за воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей. Сохранить молодость и защитить кожу от вредного ультрафиолета помогут пищевые добавки и некоторые продукты: какие именно, выяснили корейские ученые и опубликовали результаты исследования в журнале Nutrients.

Накануне лета вопрос защиты здоровья и молодости кожи особенно актуален. Спасти ситуацию помогут не только солнцезащитные средства, а также пищевые добавки и продукты, эффективность которых в борьбе с фотостарением доказали исследователи. Медики все больше и больше акцентируют внимание на то, что здоровье и молодость кожи можно сохранить не только правильным и регулярным уходом за ней. А также сбалансированным питанием и употреблением некоторых пищевых добавок и продуктов.

Какие же добавки помогают защищать кожу от солнца?

Ученые отмечают, что в целях профилактики фотостарения наиболее эффективны добавки с коллагеном, функциональные масла, то есть обработанное масло, не содержащее транс-жиров, витамины, особенно С и Е, ликопин, β-каротин и пробиотики. Пробиотики – это препараты, в которых содержатся полезные бактерии в высушенном или растворенном виде.

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Добавки с ликопином и β-каротином защищают не только кожу: это антиокисданты, которые помогают нашим клеткам бороться с окислительным стрессом, сохраняя здоровье в целом и защищая от развития рака. Ликопином и β-каротином (провитамином А) богаты растительные продукты, особенно овощи.

Так в каких продуктах искать вещества, которые сохранят молодость кожи?

Ликопин и β-каротин в большом количестве содержится в овощах и фруктах красного и оранжевого цвета: томатах, гранатах, ягодах, арбузе, болгарском перце, моркови. Кстати, для лучшей усваиваемости β-каротина рекомендуется его совмещать с жирами. То есть когда готовите, например, морковь, добавьте немного растительного или сливочного масла.

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Снизить влияние УФ-лучей на кожу помогут овощи, особенно красные и оранжевые / Фото: unsplash.com

А еще ученые отмечают в качестве мощных защитников против фотостарения кожи какао-бобы и чеснок. Поэтому чашечка кофе или какао не только поможет взбодриться, но и сделает кожу более устойчивой к воздействию ультрафиолета. А чеснок и так продукт "пикантный", но людям с заболеваниями органов пищеварения с ним стоит быть осторожнее. Поэтому в таких случаях больше подойдут пищевые добавки с чесноком.

Напомним, что мы также писали, как защитить кожу с помощью солнцезащитного крема и делать это правильно.

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