Какие макароны действительно полезны

Действительно полезны макароны твердых сортов, также их дополнительно обогащают клетчаткой / Фото: freepik.com

Получить нужные организму витамины группы В, Е, РР, минеральные вещества и аминокислоты помогут макароны. А дополнительно обогащенные клетчаткой макаронные изделия еще более полезны – результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

В чем польза макарон именно твердых сортов

Медики отмечают, что что такие продукты способствуют здоровому образу жизни и могут снизить негативные последствия неправильного питания. Поэтому если вы любите пасту – то кушать ее можно и нужно, а если не любите овощи, то "добрать" важную для организма клетчатку помогут сорта макарон, дополнительно обогащенные пищевыми волокнами.

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Например, макароны из твердых сортов пшеницы с добавлением овса, чечевицы, ячменя и т.д. Также полезны макароны из других цельнозерновых культур: бобов маша, гречихи, риса. Клетчатка необходима для того, чтобы наш организм нормально работал.

Выбирайте макароны твердых сортов: внимательно читайте маркировку / Фото: freepik.com

Такие макароны более энергетически ценны: это продукты со сложными углеводами. И, помимо содержания клетчатки, цельное зерно помогает надолго обеспечить ощущение сытости. Поэтому макароны твердых сортов подходят для тех, кто следит за своим весом и активно занимается спортом.

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А чем полезна клетчатка для организма?

Пищевые волокна необходимы для нормальной работы нашего организма. Они поддерживает процесс пищеварения, создает подходящие для жизни полезных кишечных бактерий условия. Макароны твердых сортов – это продукт с низким гликемическим индексом, поэтому они способствуют снижению уровня сахара в крови и похудению, а также препятствуют появлению запоров.

Как же лучше есть макароны?

Если макароны приготовлены из обычной муки, то от такого продукта с высоким гликемическим индексом наоборот, легче набрать вес. Но если вы будете есть макароны твердых сортов с кетчупами, майонезом или сливочным маслом, в которых много жиров и сахара, то пользы от такого сочетания не будет.

Сочетать макароны лучше с тушеными овощами, сыром, растительными маслами. Если использовать соусы – то не магазинные, а готовить самим. Много идей полезных рецептов с макаронами в средиземноморской кухне: этот тип питания признан одним из самых полезных.

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