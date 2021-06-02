Какие люди склонны к ревности и как от нее избавиться: три способа

Необоснованная ревность сокращает жизнь. От переживаний и стрессов повышается давление и развиваются сердечные болезни

Какие люди склонны к ревности и как избавиться от этого чувства / Фото: Pexels

Чуть ли не каждый человек в паре когда-нибудь переживал такое чувство, как ревность. Психолог Анна Михайленко в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", рассказала, что на самом деле вызывает ревность и как от нее избавиться.

Какие люди склонны к ревности

Одно из самых сильных чувств в мире – ревность! Каждый из нас хотя бы раз чувствовал, как кипит внутри, когда партнер уделяет больше внимания противоположному полу. Или как дискомфортно, когда из-за этого чувства контролируют почти каждый ваш шаг. Такое поведение, кстати, более распространено среди женщин.

Однако есть люди, которым такое чувство совсем не свойственно. Их на планете около 5%. Но и такому партнеру радоваться особо не стоит – психологи рассматривают эту категорию как крайность. Такое поведение свидетельствует об эмоциональном холоде и неспособности к глубоким чувствам. Другая крайность – жестокая ревность, симптомами похожа на психоз.

Как простить измену / Фото: Pixabay

4 типа людей, которые ревнуют

Первый тип людей – контролеры

"Первый тип – это те люди, которые все контролируют. Почему чаще ревнуют женщины? Потому что они чаще всего любят контролировать: ты поел, ты одел, ты переоделся?" – объясняет психолог Анна Михайленко.

Второй тип людей – с когнитивным искажением мозга

"Это возможность мозга додумывать, домысливать и дорисовывать. Например, вы пошли на вечеринку, где с кем-то встретились, познакомились и, конечно, дальше уже ваш мозг дорисовал какую-то картинку", – комментирует эксперт.

Третий тип людей – оценщики

В список ревнивцев входят и те люди, которые живут оценками. Они осуждают других и себя, сравнивают других с собой, после чего невольно рождаются мысли, что партнер может найти себе кого-то другого: моложе, умнее, перспективнее и тому подобное.

Четвертый тип людей – кто растворяется в партнере

Реклама

И последний тип – люди, которые растворяются в партнере, отказываясь от собственных интересов, друзей и личного пространства. Однако, чем взрослее и прочнее любовь, тем меньше люди склонны к мелким ревностям в отношениях.

"Чем ниже взаимоотношения, тем больше им нужна мелкая ревность, чтобы держать себя в тонусе. Скажем, если думать, что вашего партнера замечают – вы еще ничего, ведь он остается с вами. Это выращивания вашего эго. И на базе такого уровня отношений думать о совершенной любви не приходится", – рассказала психолог.

Как избавиться от ревности

Гороскоп на сегодня / Фото: stocksnap.io

Если вы страдаете от ревности, есть три способа исправить ситуацию. Первый – концентрация на себе.

"Надо эту энергию направить в принятие и любовь к себе. Найти свое хобби, интересы, сделать так, чтобы вам было интересно с собой", – советует Анна Михайленко.

Второй способ избавиться ревности – это заземление. Остановитесь, почувствуйте опору под ногами и попробуйте отпустить навязчивые мысли. Если не помогает, есть третий способ – разговор! Поговорите с партнером о том, что вас беспокоит. Вы можете требовать чего-то в своих интересах, но учтите, что ваш партнер может на это не соглашаться, и тоже будет прав.

К тому же доказано, что необоснованная ревность сокращает жизнь. От переживаний и стрессов повышается давление и неизбежно развиваются сердечные болезни. Поэтому концентрируйтесь на любви!

Як не зіпсувати відносини з близькими – смотрите видео:

Мі также собрали ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье.