Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Во время роста помидоров нужно добавить компонент, который есть на каждой кухне

Помидор, выращенный собственноручно на своем участке, всегда вкуснее и полезнее покупного. Но вот если на вкус он кисловатый или же водянистый, то хочется как-то исправить ситуацию. Есть очень простой и доступный способ, как сделать домашние помидоры слаже, о котором мы расскажем в нашей статье.

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Как вырастить сладкие помидоры: простые лайфхаки

В грунт, где растут кусты с помидорами, добавьте пищевую соду. Она снижает уровень кислотности почвы, за счет чего помидоры становятся более сладкими.

Для этого аккуратно посыпьте содой землю вокруг растения, не задевая сам куст.

На один куст достаточно взять 2-3 ст. ложки пищевой соды.

Можно развести соду с водой и аккуратно полить куст под корень, опять же минуя само растение.

Но прежде чем сыпать соду, проверьте уровень кислотности pH грунта. Возможно, дело не в почве, а в сорте самих помидоров.

За сезон достаточно дважды обработать почву: когда плоды появятся на кусте и когда достигнут примерно половины своего размера.

Также не забывайте, что томаты любят много солнца, так что садить их нужно на участке без тени, но защищенном от ветра.

Поливать помидоры желательно обильно, но не часто, иначе они станут водянистыми, а это тоже причина снижения сладости.

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