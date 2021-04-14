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Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

14 апреля, 20:05

Ольга Козачок

Во время роста помидоров нужно добавить компонент, который есть на каждой кухне

Помидор, выращенный собственноручно на своем участке, всегда вкуснее и полезнее покупного. Но вот если на вкус он кисловатый или же водянистый, то хочется как-то исправить ситуацию. Есть очень простой и доступный способ, как сделать домашние помидоры слаже, о котором мы расскажем в нашей статье.

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Как вырастить сладкие помидоры: простые лайфхаки

Ранее мы рассказывали, как сделать контейнеры для семян и рассады из подручных средств.

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