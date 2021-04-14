Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Помидор, выращенный собственноручно на своем участке, всегда вкуснее и полезнее покупного. Но вот если на вкус он кисловатый или же водянистый, то хочется как-то исправить ситуацию. Есть очень простой и доступный способ, как сделать домашние помидоры слаже, о котором мы расскажем в нашей статье.
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Как вырастить сладкие помидоры: простые лайфхаки
- В грунт, где растут кусты с помидорами, добавьте пищевую соду. Она снижает уровень кислотности почвы, за счет чего помидоры становятся более сладкими.
- Для этого аккуратно посыпьте содой землю вокруг растения, не задевая сам куст.
- На один куст достаточно взять 2-3 ст. ложки пищевой соды.
- Можно развести соду с водой и аккуратно полить куст под корень, опять же минуя само растение.
- Но прежде чем сыпать соду, проверьте уровень кислотности pH грунта. Возможно, дело не в почве, а в сорте самих помидоров.
- За сезон достаточно дважды обработать почву: когда плоды появятся на кусте и когда достигнут примерно половины своего размера.
- Также не забывайте, что томаты любят много солнца, так что садить их нужно на участке без тени, но защищенном от ветра.
- Поливать помидоры желательно обильно, но не часто, иначе они станут водянистыми, а это тоже причина снижения сладости.
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