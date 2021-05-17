Как выглядит отель Софии Ротару за 23 млн евро в Крыму – певица продает свою недвижимость (фото)

София Ротару продает бутик-отель в Ялте / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, tripadvisor.ru
Певица София Ротару, которая недавно показала архивное фото молодой Аллы Пугачевой, выставила на продажу свой роскошный бутик-отель в Крыму. Villa Sofia, который находится в центре Ялты, продается за 23 миллиона евро.
Еще в 90-х семья Евдокименко-Ротару сделала большой вклад в сохранение этого исторического здания, которое в итоге превратилось в отель и стало принадлежать Софии Ротару. Теперь же, в связи с отсутствием концертов, артистка продает свой роскошный отель. Об этом передает издание "КП", ссылаясь на звезду ток-шоу Анну Калашникову. Оказалось, что во время поездки в Крым девушка познакомилась с риелтором, который предложил ей приобрести бутик-отель Villa Sofia.
Как выглядит роскошный отель певицы – смотрите далее.
Отель Софии Ротару в Крыму / Фото: Tripadvisor
Отель расположен прямо в центре Ялты на Набережной.
Отель Софии Ротару в Крыму / Фото: Tripadvisor
Всего в Villa Sofia 12 номеров. Каждый – с индивидуальным дизайном и большими окнами с роскошным видом.
Отель Villa Sofia / Фото: Tripadvisor
Мебель в номерах была изготовлена под заказ.
Отель Софии Ротару в Крыму / Фото: Tripadvisor
Считается, что София Ротару вложила в ремонт здания около одного миллиона долларов, чтобы сделать современный отель.
Отель Софии Ротару в Ялте / Фото: Tripadvisor
Фундамент здания был заложен еще в конце XIX века – тогда на этом месте были построены купальни по заказу купца А.И. Рофе.
Ранее внучка Ротару появилась в черном костюме украинского бренда.