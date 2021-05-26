Как влияет на здоровье лунное затмение: что делать в этот день

Сегодня Фэн Шуй советует сделать разгрузочный день в плане еды и общения. А еще лунное затмение – время избавления от вредных привычек и эмоционального груза

Сегодня, в лунное затмение, полезно медитировать и бросать вредные привычки / Фото: Сегодня

Сегодня, 26 мая, – время лунного затмения и полнолуния: день, когда и плохие, и хорошие дела увеличиваются многократно. Сегодня полезно порадовать подарком друга или знакомого, поскольку заслуга от хороших дел или благотворительности увеличивается многократно. А поможет вам в этом наш календарь подарков на все праздники мая, в котором можно поймать интересную идею для презента.

Что же полезного мы можем сделать в такой день для своего физического и эмоционального здоровья, как пережить затмение с максимальной пользой – рассказала эксперт Фэн Шуй и Ба Цзы, мастер астропрогнозов Наталия Явон.

Стоит ли бояться влияния лунного затмения на здоровье и эмоциональный фон?

Итак, 26 мая лунным затмением открывается летний "коридор затмений", который закроется 10 июня затмением солнечным. Сегодня не только затмение, а также полнолуние: в этот день мы более эмоциональны.

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Но накручивать себя и ждать "чего-то ужасного" не нужно, наоборот – этот день хорош для переосмысления, планирования и наблюдения. В том числе за своим физическим и эмоциональным здоровьем.

Что же полезно и наоборот – не стоит делать сегодня в плане здоровья?

Дни, в которых происходят лунные и солнечные затмения, неблагоприятны для любых начинаний: не рекомендуется также смотреть на само затмение. В такой период всегда возрастает вероятность незапланированных денежных трат. Но сопротивляться не стоит, особенно если речь идет о вкладе в здоровье и саморазвитие: вкладывайтесь!

В лунное затмение хорошо избавляться от вредных привычек и медитировать / Фото: Pixabay

Однако дорогостоящие приобретения или излишние затраты, которые часто возникают на эмоциях, постарайтесь сейчас не делать. Существует мнение, что лунным затмением может что-то "забраться", поэтому сами решите, от чего хотите избавиться: в плане здоровья это могут быть вредные привычки. Также сегодня хороший день для избавления от вещей, годами лежащих на полках, тяжелых связей: но сделать это важно спокойно, без излишних эмоциональных всплесков, "по-тихому". Избавиться следует лишь от того, что действительно утратило актуальность или тянет вниз.

Во время затмения лучше находиться в закрытом помещении. Желательно не посещать многолюдные места и физически не перегружаться, а на дорогах будьте особенно внимательны.

Чем лучше заняться? Сделайте разгрузочный день во всех смыслах: ешьте легкую и полезную пищу, медитируйте, займитесь йогой или другой практикой, а общение наоборот сократите.

Во время всего коридора затмений, то есть с 25 мая по 10 июня, важно следить за здоровьем, отношениями с вашим окружением. Старайтесь воспринимать людей такими, какими они есть и не копить обиды.

Напомним что ранее мы писали, как легче для здоровья пережить перепады погоды.