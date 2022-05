Как Владимир Зеленский стал идолом на eBay и Amazon

Патриотические вещи с Зеленским на eBay и Amazon / Фото: Коллаж: Сегодня

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей журнала Time. Опередил Илона Маска и Бориса Джонсона. Без преувеличений, за границей его возвеличивают за мужество и преданность народу Украины во время войны. Смотрите, как поддерживают, гордятся и обожают Зеленского иностранные производители на eBay и Amazon. Покажем ТОП-5 именных вещей .

Пока Путина откровенно хейтят и желают смерти с первых страниц маркетплейсов...

1 – футболка с текстом "My super-hot & famous boyfriend"

На Amazon продают футболку с фото Зеленского и текстом "My super-hot & famous boyfriend". Это намек, что за границей сотни женщин, влюбленных в нашего президента? Надеемся, у Елены Зеленской есть такая. Продавец написал в объявлении, что футболка – идеальный подарок на любой праздник: Рождество, день рождения, новоселье, юбилей или выпускной. Уверены, поклонники Зеленского не ждут праздника, чтобы купить и носить футболку с идолом.

Цена: от $9.95 до $19.95 (₴293-587).

С аналогичным текстом увидели футболку, посвященную крашу девушек – актеру Тому Холланду.

2 – серебристая статуэтка

Статуэтка Зеленского с надписью его имени и фамилии нашли на eBay. Сделана она в США. На случай, если поклонники президента не любят футболки с принтами. Идеально дополнит интерьер комнаты: ставьте рядом с ноутбуком или телевизором, где смотрите ежедневные обращения Владимира Зеленского.

Цена: $55 (₴1618)

3 – наклейка на авто

На Amazon продают магнитную наклейку на авто с надписью "Zelensky means courage" (дословно с укр, – Зеленский означает смелость). Изготовлена она в США. Купив ее, сделаете машину центром внимания на дорогах. И неважно, какая у вас марка авто.

Цена: $4.99 (₴147).

4 – футболка с истинной фразой

Тренд многих иностранных маркетплейсов – это футболка с фразой "In a World of Putins be a Zelensky". Увидели ее на Amazon. Загуглив, найдете похожую вещь во многих онлайн-магазинах. Надев ее, иностранцы показывают свою позицию без дополнительных слов.

Цена: $12.98 (₴382).

5 – смелая картина

Нашли тематическую картину на Amazon, которая характеризует Владимира Зеленского и украинский народ. Президент изображен на фоне флага Украины со словом Courage (с укр, – смелость). Ведь смелость – это быть украинцами и выстаивать позицию, несмотря на препятствия и кровавые манипуляции!

Цена: $16.80 (₴494).

