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Где купить футболку с принтом почтовой марки "Русский военный корабль"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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24 мая, 19:10
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INTERTOP Ukraine совместно с Укрпочтой представили официальный мерч с сенсационной маркой "Русский военный корабль". Коллекцию можно уже купить, а 5% от суммы продаж будут идти в поддержку ВСУ
5% от продаж футболок и свитшотов будут направлены на помощь ВСУ
5% от продаж футболок и свитшотов будут направлены на помощь ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский fashion-ритейлер INTERTOP запустил совместный проект с национальным оператором Укрпочта. Компании выпустили коллекцию футболок и свитшотов с принтом знаменитой марки "Русский военный корабль".

Коллаборация INTERTOP и "Укрпочты"
Коллаборация INTERTOP и "Укрпочты" / Фото: пресс-служба

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Рисунок для марки "Русский военный корабль" создал украинский художник Борис Грох. Он отправил эскиз на всеукраинский народный конкурс, где его работа стала лучшей. Марка изображением Гроха вышла рекордной печатью в 1 миллион экземпляров и вызвала настоящий ажиотаж среди украинцев.

Коллаборация INTERTOP и "Укрпочты"
Коллаборация INTERTOP и "Укрпочты" / Фото: пресс-служба

Футболки и свитшоты вышли в двух цветовых вариантах – черном и белом. Купить их можно по 349 грн и 649 грн соответственно.

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Коллаборация INTERTOP и "Укрпочты"
Коллаборация INTERTOP и "Укрпочты" / Фото: пресс-служба

Вещи из мерча можно приобрести на сайте intertop.ua, а получить только в отделениях Укрпочты и в сети магазинов INTERTOP. В компаниях заявили, что 5% от суммы продаж будут перечисляться на поддержку ВСУ.

Коллаборация INTERTOP и "Укрпочты"
Коллаборация INTERTOP и "Укрпочты" / Фото: пресс-служба

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Ранее мы рассказывали, где купить самую красивую украинскую вышиванку.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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