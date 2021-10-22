Как вдохновиться на ЗОЖ – помогут 5 бесплатных приложений

Бесплатные мобильные ЗОЖ-приложения помогут есть меньше сахара, тренироваться и подсчитают калории / Фото: Коллаж: Сегодня

Одной из проблем на пути к здоровому образу жизни (ЗОЖ) становится не нехватка времени на тренировки или мотивации, а отсутствие привычки. Не удивляйтесь, вовремя принимать пищу, выбирать полезные для организма продукты, не забывать выпить воды и так далее – легко, когда это становится вашим стилем жизни. Но если вы и так ничего не успеваете, то сформировать полезные привычки помогут специальные мобильные приложения.

Какие же основные принципы ЗОЖ, с чего начать?

Даже дети в школе знают, что чтобы быть здоровым, нужно заниматься физкультурой, есть больше фруктов и овощей, а конфет – поменьше, хорошо отдыхать. Наш постоянный эксперт, диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн отмечает, что львиная доля того, как мы себя чувствуем и как выглядим, зависит от питания.

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Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Также для здоровья в целом и для избавления от лишних килограммов важно пить достаточно чистой воды. Вода естественным образом очищает организм. Мы слышим об этом постоянно, но все ли выпивают минимум 2 л в день? Помимо правильно составленного рациона, питьевого баланса, важен комплекс правильно подобранных физических нагрузок.

Помимо правильного питания, важны физические нагрузки, но не обязательно в спортзале / Фото: depositphotos.com

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И не менее важно, это полноценный сон, отдых, умение прорабатывать стресс, наши травмы, негативные ситуации. Например, причиной набора веса чаще всего становятся травмы детства, личных отношений, нереализованности и прочего. Поэтому не решив их на корню, вы будете постоянно возвращаться в отправную точку.

Какие же пять приложений для здорового образа жизни помогут?

На пути к ЗОЖ могут помочь психологи, диетологи, да даже семейный врач, труднее на нем удержаться. И в этом помогут приложения:

1. Fat Secret – дневник питания в вашем смартфоне

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Это приложение хорошо не только для тех, кто худеет, с ним легко искать информацию о питательности продуктов, отследить ваш рацион, также физическую активность и сколько вы весите. Fat Secret поможет подсчитать съеденные калории, сформировать свое меню, корректировать свое питание в целом.

Fat Secret поможет подсчитать съеденные калории и корректировать свое питание в целом / Фото: App Store

В приложении уже есть продукты, показатели их питательной ценности, их можно легко найти по названиям и маркам. Также в программу самостоятельно вносятся упражнения, которые помогают сжигать калории. Пользователи говорят, что если поддерживаешь правильное питание – без этого приложения не обойтись.

2. My Water Balance – поможет следить за водным балансом

Приложение учитывает ваши параметры – рост, вес, возраст и образ жизни, а также расписание и режим дня. Waterbalance поможет выработать привычку пить ежедневно воду, а также оценит различные напитки и их влияние на гидратацию организма, поможет рассчитать вашу суточную норму воды.

Waterbalance поможет выработать привычку пить ежедневно воду / Фото: App Store

Также программа учитывает спортивные тренировки (их можно выбрать в настройках), учитывая их продолжительность, нагрузку и другие параметры, важные для поддержки водного баланса. Если вы пьете много алкоголя, то приложение тоже отреагирует: поскольку спиртное обезвоживает организм.

3.Nike Training Club – фитнес-план и тренировки дома

Nike Training Club считается одним из лучших спортивных приложений, программа удобна простой навигацией, возможностью выбирать тренировку по группам мышц. Видно длительность занятия, подходит ли оно новичку или нет, нужны ли дополнительные гаджеты.

С Nike Training Club удобно бегать, а не только качаться или заниматься стретчингом / Фото: App Store

Можно выбрать сет для "прокачки" ног или пресса, йога-растяжку или разминку перед пробежкой. Кстати, с Nike Training Club удобно бегать, а не только качаться или заниматься стретчингом. В программе даже есть любимые тренировки селебритис.

Техника правильного выполнения демонстрируется на экране, либо можно слушать объяснения диктора. Также доступен подбор треков для тренировок, которые можно планировать заранее. Программа напомнит, что вас ждет тренировка в запланированное время и день, отправив уведомление.

4.Smart Sugar – ваш контролер потребления сахара

С приложением "Умный сахар" можно следить, сколько сахара вы едите в день и пора ли притормозить. Программа поможет рассчитать не только потребление сахара, а также предложит список полезных блюд и возможность создать свое меню.

Smart Sugar покажет весь сахар, в соусах, напитках, йогуртах и т.д., который вы едите / Фото: App Store

Все данные сохраняются, вы можете их просматривать и сравнивать. Ценность приложения в том, что оно фиксирует и тот сахар, который вы едите не только в печеньках или вприкуску с чаем, а также сахар в соусах, напитках, йогуртах и т.д. Советы по питанию и интересные диаграммы в приложении тоже полезны.

5.Insight timer – для сна, отдыха и медитаций

Приложение Insight timer предлагает самую большую (по их словам) бесплатную библиотеку расслабляющих музыкальных треков и медитаций. Также на официальном сайте компании вы можете записаться на бесплатный обучающий курс по медитации.

Приложение Insight timer подберет для вас советы, как лучше выспаться, отдохнуть и научит медитировать / Фото: Insight timer сайт

А еще программа подберет для вас практические советы, как лучше выспаться и отдохнуть. А отследить свой прогресс можно с помощью красивых диаграмм: приложение синхронизируется со всеми вашими гаджетами.

Напомним, что ранее мы также писали, кто из звезд практикует транс-медитацию и подойдет ли она вам.