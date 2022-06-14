Как стать донором крови и чего нельзя делать перед донацией – пошаговая инструкция

Cтать донором крови - благородное дело, но к донорству существует ряд противопоказаний / Фото: freepik.com

Сдать свою кровь и помочь нуждающемуся в ней – благородное дело, но донорам крови могут быть не все. Сегодня, во Всемирный день донора, разбираемся, как им стать, кому можно, а кому нельзя сдавать кровь и как это правильно делать.

Доноры крови проходят обследования – сдают анализ крови (перед забором у них крови), который помогает выявить возможные проблемы со здоровьем. И если они есть – вовремя среагировать, не допуская развития заболевания. Поэтому для самого донора это возможность пройти так называемый чекап.

Реклама

Если вы хотите стать донором, то в первую очередь важно знать, есть ли у вас противопоказания к этому / Фото: Полина Мордынская, Сегодня

Если вы хотите стать донором, то в первую очередь важно знать, есть ли у вас противопоказания к этому. Они могут быть временными или постоянными. Например, женщинам во время менструации не следует сдавать кровь, а нужно подождать 5 дней после окончания кровотечения.

Также временные противопоказании к донорству – это недавно сделанные пирсинг или тату. Вообще нельзя быть донором, если вы болели гепатитами В и С, сифилисом, имеете онкологические заболевания, позитивный ВИЧ-статус или больны эпилепсией.

Реклама

Если противопоказаний нет, то важно за двое суток перед сдачей крови не употреблять алкоголь, за 2 часа до донации и 2 часа после – не курить. За сутки до сдачи крови нельзя есть копченую и жирную еду, молочные продукты, газировку, яйца, майонез, кетчуп и т. д.

За сутки до сдачи крови нельзя есть копченую и жирную еду, молочные продукты / Фото: freepik.com

Для доноров государством предусмотрен ряд льгот: помимо обследования крови, которое проводится бесплатно, в день донации вы можете взять выходной. Перед сдачей крови вас напоят горячим чаем.

Реклама

Какие еще продукты не следует есть перед тем, как стать донором, как часто можно сдавать кровь и ее компоненты, где можно сдать кровь – полный чек-лист для донора, читайте на vogue.ua.

Также мы писали, какие анализы нужно сдавать женщинам: 5 регулярных чекапов.