Какие анализы нужно сдавать женщинам: 5 регулярных чек-апов

Ежегодное посещение гинеколога, сдача общих анализов крови и мочи должны стать полезной привычкой. Какой еще профилактический чек-ап нужен женщине – в статье

Женщинам регулярно нужно сдавать целый ряд анализов крови и обследоваться у гинеколога / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщинам из-за их особенности физиологии и гормонального фона обязательно нужно проводить профилактические медицинские осмотры, даже если ничего не болит. Причем, делать это нужно с молодого возраста: какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают у женщин, как их избежать и какие показатели здоровья важно контролировать постоянно – рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

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Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Зачем сдавать анализы, если ничего не болит

Главный принцип цивилизованной медицины – это профилактика любых заболеваний, то есть не только соблюдение здорового образа жизни, но и диагностика болезней на ранних стадиях. Именно ежегодные профилактические чек-апы, п. то есть профилактический минимуму контроля основных показателей здоровья, начиная с молодого возраста, помогает избежать серьезных проблем в будущем.

Например, аутоиммунные заболевания, которыми чаще болеют женщины и которые занимают 3-е место по степени распространенности в мире, долго никак себя не проявляют.

Потому что молодой организм долго компенсирует все неполадки самостоятельно, соответственно – человека ничего не беспокоит и к врачу он не идет. Тем временем в организме происходят изменения, которые под влиянием сопутствующих факторов в один момент "выстрелят".

Какие проблемы со здоровьем часто возникают у женщин?

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Так часто бывает с заболеваниями эндокринной системы: например, тиреоидиты, при котором в щитовидной железе начинается воспалительный процесс, можно выявить на ранней стадии. То же касается гинекологических проблем – женское здоровье (как и мужское, впрочем) нужно мониторить регулярно.

Часто проблемные месячные и боли внизу живота женщина игнорирует, а надо идти к гинекологу / Фото: Depositphotos

Поскольку онкология женской репродуктивной системы часто развивается годами бессимптомно. Особенно важно это в возрасте 35+, когда рак шейки матки может прогрессировать буквально за полгода-год, а до этой женщину ничего не беспокоило. Вернее, на проблемы с менструальным циклом или незначительные выделения многие женщины предпочитают не обращать внимания. И напрасно.

Какие же анализы важно сдавать женщинам?

В первую очередь, в независимости от вашего возраста, пола, наличия или отсутствия интимной жизни, жалоб нужно как минимум раз в год сдавать общий анализ крови, мочи, делать рентген-диагностику грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и почек. А также проверять остроту зрения у офтальмолога. Именно женщинам, помимо данного чек-апа, важно:

1. Начиная с подросткового возраста проходить ежегодный профилактический осмотр у гинеколога со взятием анализа из шейки матки на цитологию (ПАП-тест). Это исследование помогает выявить на ранних стадиях рак, а также инфицирование папиломмавирусом (который вызывает онкологию). Также гинеколог возьмет анализ на проверку микрофлоры влагалища. Женщинам после 40 лет нужно посещать гинеколога 2 раза в год.

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2. Проверяться у маммолога плюс делать само обследование груди, особенно если вам 35+. Это поможет избежать запущенного состояния в случае рака груди, а также вовремя выявить доброкачественные образования в молочных железах, что не редкость для женщин в любом возрасте. Женщинам до 40 лет также рекомендуется ежегодно делать УЗИ молочных желез, старше 40 – маммографию.

А как часто сдавать кровь на гормоны или сахар?

3. Исследование крови на гормоны щитовидной железы важно делать сегодня даже молодым женищнам.. Чем взрослее женщина – тем чаще у нее могут возникать проблемы в работе щитовитки. Поэтому если вам 35+, то раз в год делайте такой чек-ап. Также важны и другие анализы крови.

4. Биохимия крови на сахар и холестерин. Мониторинг уровня глюкозы покажет, есть ли проблемы с обменом углеводов и угроза развития диабета. А при повышенной концентрации в крови холестерина могут начать откладываться холестериновые бляшки на стенках сосудов.

Регулярно проверяйте кровь на сахар, холестерин и уровень ферритина / Фото: freepik.com

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Поэтому если вам больше 40, то проверять холестерин стоит как минимум 1 раз в 3 года. А сахар крови – 1 раз в год, поскольку сахарный диабет сейчас поражает и молодежь, долго никак себя не проявляя.

5. Анализ крови на ферритин – белок железа. У женщин часто возникает дефицит железа (из-за менструации, диет, изменения гормонального фона, беременности). А общий анализ крови не покажет начала железодефицитной анемии: то есть гемоглобин может быть в норме. Поэтому важно дополнительно контролировать уровень ферритина.

Вообще существует анализ крови – так называемый пакет по контролю анемии. В него входит анализ уровня сывороточного железа, ферритина и трансферритина, витаминов группы в (фолиевой кислоты и В12). Эти показатели важны для женщины, если у нее есть склонность к анемии.

Важно! Помимо основного чек-апа не забывайте о том, что ряд появляющихся симптомов тоже требует дополнительной диагностики, а также не игнорируйте вакцинацию.

Какие дополнительные анализы могут понадобиться женщинам

О важности вакцинации врачи говорят ежедневно, я лишь напомню, что от некоторых заболеваний можно защититься вакцинами, которых нет в детском календаре обязательных прививок. Например, прививку от папилломавиуса делают девочкам до начала половой жизни. Но для женщин, у которых уже есть интимная жизнь, эта вакцина тоже актуальна.

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А также прививку от папилломавиуса рекомендуется делать и женщинам, и мужчинам, которые сменили партнера (даже разово). То есть не только при частой смене партнеров, а даже когда один стабильный сексуальный партнер заменяет другого. Если вас беспокоят какие-либо симптомы или ситуации – то самым правильным решением будет посоветоваться с семейным врачом.

А не с соседями, знакомыми или гуглом. Женщинам, которые чаще мужчин загорают и пользуются косметикой, также не помешает периодически осматривать кожу. И при подозрительном изменении родинок, родимых пятен, появлении новых обратиться к дерматологу.

На заметку! В независимости от возраста полезно иметь дома тонометр, чтобы периодически контролировать артериальное давление. Поскольку нередко у молодежи сейчас существуют заболевания почек, при котором повышается давление (а человек этого может не ощущать).

Также ранее мы писали, какие мифы про УЗИ беременных до сих пор существуют.