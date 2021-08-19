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Какие анализы нужно сдавать женщинам: 5 регулярных чек-апов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
19 августа, 08:30
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Ежегодное посещение гинеколога, сдача общих анализов крови и мочи должны стать полезной привычкой. Какой еще профилактический чек-ап нужен женщине – в статье
Женщинам регулярно нужно сдавать целый ряд анализов крови и обследоваться у гинеколога
Женщинам регулярно нужно сдавать целый ряд анализов крови и обследоваться у гинеколога / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщинам из-за их особенности физиологии и гормонального фона обязательно нужно проводить профилактические медицинские осмотры, даже если ничего не болит. Причем, делать это нужно с молодого возраста: какие проблемы со здоровьем чаще всего возникают у женщин, как их избежать и какие показатели здоровья важно контролировать постоянно – рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

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Анна Красюк
Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Зачем сдавать анализы, если ничего не болит

Главный принцип цивилизованной медицины – это профилактика любых заболеваний, то есть не только соблюдение здорового образа жизни, но и диагностика болезней на ранних стадиях. Именно ежегодные профилактические чек-апы, п. то есть профилактический минимуму контроля основных показателей здоровья, начиная с молодого возраста, помогает избежать серьезных проблем в будущем.

Например, аутоиммунные заболевания, которыми чаще болеют женщины и которые занимают 3-е место по степени распространенности в мире, долго никак себя не проявляют.

Потому что молодой организм долго компенсирует все неполадки самостоятельно, соответственно – человека ничего не беспокоит и к врачу он не идет. Тем временем в организме происходят изменения, которые под влиянием сопутствующих факторов в один момент "выстрелят".

Какие проблемы со здоровьем часто возникают у женщин?

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Так часто бывает с заболеваниями эндокринной системы: например, тиреоидиты, при котором в щитовидной железе начинается воспалительный процесс, можно выявить на ранней стадии. То же касается гинекологических проблем – женское здоровье (как и мужское, впрочем) нужно мониторить регулярно.

Часто проблемные месячные и боли внизу живота женщина игнорирует, а надо идти к гинекологу
Часто проблемные месячные и боли внизу живота женщина игнорирует, а надо идти к гинекологу / Фото: Depositphotos

Поскольку онкология женской репродуктивной системы часто развивается годами бессимптомно. Особенно важно это в возрасте 35+, когда рак шейки матки может прогрессировать буквально за полгода-год, а до этой женщину ничего не беспокоило. Вернее, на проблемы с менструальным циклом или незначительные выделения многие женщины предпочитают не обращать внимания. И напрасно.

Какие же анализы важно сдавать женщинам?

В первую очередь, в независимости от вашего возраста, пола, наличия или отсутствия интимной жизни, жалоб нужно как минимум раз в год сдавать общий анализ крови, мочи, делать рентген-диагностику грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и почек. А также проверять остроту зрения у офтальмолога. Именно женщинам, помимо данного чек-апа, важно:

1. Начиная с подросткового возраста проходить ежегодный профилактический осмотр у гинеколога со взятием анализа из шейки матки на цитологию (ПАП-тест). Это исследование помогает выявить на ранних стадиях рак, а также инфицирование папиломмавирусом (который вызывает онкологию). Также гинеколог возьмет анализ на проверку микрофлоры влагалища. Женщинам после 40 лет нужно посещать гинеколога 2 раза в год.

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2. Проверяться у маммолога плюс делать само обследование груди, особенно если вам 35+. Это поможет избежать запущенного состояния в случае рака груди, а также вовремя выявить доброкачественные образования в молочных железах, что не редкость для женщин в любом возрасте. Женщинам до 40 лет также рекомендуется ежегодно делать УЗИ молочных желез, старше 40 – маммографию.

А как часто сдавать кровь на гормоны или сахар?

3. Исследование крови на гормоны щитовидной железы важно делать сегодня даже молодым женищнам.. Чем взрослее женщина – тем чаще у нее могут возникать проблемы в работе щитовитки. Поэтому если вам 35+, то раз в год делайте такой чек-ап. Также важны и другие анализы крови.

4. Биохимия крови на сахар и холестерин. Мониторинг уровня глюкозы покажет, есть ли проблемы с обменом углеводов и угроза развития диабета. А при повышенной концентрации в крови холестерина могут начать откладываться холестериновые бляшки на стенках сосудов.

Регулярно проверяйте кровь на сахар, холестерин и уровень ферритина
Регулярно проверяйте кровь на сахар, холестерин и уровень ферритина / Фото: freepik.com

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Поэтому если вам больше 40, то проверять холестерин стоит как минимум 1 раз в 3 года. А сахар крови – 1 раз в год, поскольку сахарный диабет сейчас поражает и молодежь, долго никак себя не проявляя.

5. Анализ крови на ферритин – белок железа. У женщин часто возникает дефицит железа (из-за менструации, диет, изменения гормонального фона, беременности). А общий анализ крови не покажет начала железодефицитной анемии: то есть гемоглобин может быть в норме. Поэтому важно дополнительно контролировать уровень ферритина.

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Вообще существует анализ крови – так называемый пакет по контролю анемии. В него входит анализ уровня сывороточного железа, ферритина и трансферритина, витаминов группы в (фолиевой кислоты и В12). Эти показатели важны для женщины, если у нее есть склонность к анемии.

Важно! Помимо основного чек-апа не забывайте о том, что ряд появляющихся симптомов тоже требует дополнительной диагностики, а также не игнорируйте вакцинацию.

Какие дополнительные анализы могут понадобиться женщинам

О важности вакцинации врачи говорят ежедневно, я лишь напомню, что от некоторых заболеваний можно защититься вакцинами, которых нет в детском календаре обязательных прививок. Например, прививку от папилломавиуса делают девочкам до начала половой жизни. Но для женщин, у которых уже есть интимная жизнь, эта вакцина тоже актуальна.

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А также прививку от папилломавиуса рекомендуется делать и женщинам, и мужчинам, которые сменили партнера (даже разово). То есть не только при частой смене партнеров, а даже когда один стабильный сексуальный партнер заменяет другого. Если вас беспокоят какие-либо симптомы или ситуации – то самым правильным решением будет посоветоваться с семейным врачом.

А не с соседями, знакомыми или гуглом. Женщинам, которые чаще мужчин загорают и пользуются косметикой, также не помешает периодически осматривать кожу. И при подозрительном изменении родинок, родимых пятен, появлении новых обратиться к дерматологу.

На заметку! В независимости от возраста полезно иметь дома тонометр, чтобы периодически контролировать артериальное давление. Поскольку нередко у молодежи сейчас существуют заболевания почек, при котором повышается давление (а человек этого может не ощущать).

Также ранее мы писали, какие мифы про УЗИ беременных до сих пор существуют.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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