Как сэкономить средства на лечении зубов – ТОП-7 процедур ухода на дому и у стоматолога

Сэкономить средства на лечении зубов помогут ТОП-5 процедур ухода на дому и у стоматолога / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Обычно мы обращаемся к стоматологу уже тогда, когда симптомы очевидны, то есть на последних стадиях заболеваний. На лечение зубов и десен в таком случае тратятся сумасшедшие деньги и не один день, месяц, а иногда и год.

Сегодня, 9 февраля, в Международный день стоматолога самое время узнать, какие простые процедуры по уходу за полостью рта нужно сделать своей рутиной, чтобы иметь здоровые зубы и десны – рассказал об этом доктор медицинских наук, профессор, стоматолог-ортопед Алексей Бида.

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Алексей Бида / Фото: пресс-служба

Статистика говорит о том, что 100% взрослого населения мира страдают заболеваниями зубов и десен. Большинству это мешает свободно говорить, улыбаться, жевать.

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А также негативно влияет на самооценку, создает дискомфорт и влияет на здоровье всего организма. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно правильно и регулярно ухаживать за зубами.

Из чего должна состоять ежедневная гигиена полости рта?

В первую очередь – из банальной правильной чистки зубов зубной щеткой. Возлагать большие надежды на электрощетки не нужно. Даже если мы приобрели щетку, которую советуют все стоматологи, но не научились правильно чистить зубы, то не следует ожидать магического результата.

Щетку нужно держать под углом 45⁰ по отношению к поверхности зубов. Движения должны быть "выметающими" то есть очищать зубы как из наружной, так и внутренней части челюсти. Захватывать щеткой нужно не только видимую часть улыбки, но и жевательную часть зубной поверхности.

Вообще чистке зубов нужно уделять не менее 2-3 минут / Фото: freepik.com

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Вторая важная составляющая – чистка и или ополаскивание зубов водой после каждого приема пищи, а особенно: липких сладостей и выпечки, газировки, фруктовых соков. Такие продукты хуже поддаются удалению слюной, а оставаясь на зубах, становятся местом для размножения бактерий и влияют на появление кариеса.

Третий шаг – чистка и массаж десен. Линию десен нужно очищать щеткой тоже, ведь там также могут накапливаться вредные бактерии. Делая массаж мягкой ткани щеткой, мы способствуем укреплению десен.

Достать кусочки пищи из труднодоступных мест помогут зубная нить, ирригатор, межзубные ершики / Фото: Сегодня

Не менее важно чистить язык специальным скребком. На языке также образуется налет, который может переходить на зубы и десны, вызывая разрушение эмали и воспаление десен. Язык чистится минимум два раза в день. К тому же, это поможет предотвратить образование неприятного запаха изо рта.

Не забывайте про гигиену межзубных промежутков, куда не достает зубная щетка. Для этого используются: зубная нить, ирригатор, межзубные ершики.

Что обязательно нужно делать у стоматолога?

Профилактическое освидетельствование у стоматолога-терапевта обязательно проводится дважды в год. Часто болезни полости рта проходят бессимптомно или мы самостоятельно не в состоянии их обнаружить.

К стоматологу нужно ходить не тогда, когда болят зубы, а дважды в год на профосмотр / Фото: freepik.com

К стоматологу нужно идти, когда зубы не болят. Только плановые посещения помогут выявить заболевания зубов и десен и ранних стадиях и сохранить здоровье и красоту зубов.

Также дважды в год проводят профессиональную гигиену полости рта. Домашняя гигиена не дает 100% защиты ваших зубов и десен от образования налета и разрушения эмали, а вот чистка профессиональными средствами в стоматологическом кабинете поможет избежать заболеваний зубов и десен. А еще сэкономить средства на их лечении.

А можно отбелить зубы без вреда для эмали?

Алексей Бида не советует проводить процедуру отбеливания, хотя это процедура действительно эффективна и помогает сделать эмаль зуба светлее. Однако перед тем, как делать какие-либо манипуляции, касающиеся вашего тела, нужно узнать возможные негативные последствия.

Процедура освещения зубов заключается в применении раствора перекиси водорода и вымывании одного из важных компонентов зубной эмали минерала гидроксиапатита, – говорит доктор медицинских наук, профессор, стоматолог-ортопед Алексей Бида,- Без этого минерала эмаль зуба становится не такой крепкой, более пористой и более уязвимой.

Короче говоря: отбеливание разрушает структуру зубов. Наибольший вред среди подобных процедур наносят зубам наборы для домашнего отбеливания, сразу освещающие зубы на несколько тонов.

Отбеливание разрушает зубы, особенно вредны наборы для домашнего отбеливания / Фото: Depositphotos

Это означает, что раствор, используемый в этих наборах, очень агрессивен и имеет более негативное влияние на структуру эмали. Врач-стоматолог, прежде всего заботящийся о вашем здоровье, а не набивке кошелька, не станет настаивать на проведении этой процедуры.

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