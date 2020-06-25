Версія українською
$ 27,63
33,37

Матча латте в домашних условиях – быстрый и легкий рецепт

17 мая, 10:53

Ирина Маслова

Это отличная альтернатива кофе и готовится не дольше 5 минут

Фото: instagram.com/tunstall_fresh/

Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи или каши, с ним получаются красивые оригинальные десерты, а также готовить матча латте – холодный напиток с молоком и льдом. В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому желательно пить его в первой половине дня.

Если вам нужен действительно креативный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего майского календаря праздников.

Матча латте: рецепт в домашних условиях

Ингредиенты

Реклама

Способ приготовления

  1. Насыпать порошок матча в ручной шейкер для коктейлей.
  2. Добавить немного горячей воды и, закрыв крышку, встряхнуть.
  3. Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки.
  4. Влить холодное молоко и еще раз встряхнуть.
  5. Процедить содержимое шейкера в стакан со льдом. Если у вас нет шейкера, взбивать ингредиенты можно венчиком для матча, обычной вилкой или капучинатором.
  6. По желанию добавить подсластитель – сахар, мед, или сироп агавы.

Здесь узнаем, как будем пить кофе в этом году и какие тренды сейчас в мире кофе.

Новости на эту же тему:

Зеленый сенча – чай, который помогает похудеть. Так ли это? А вы знаете, сколько калорий в вашем кофе? Пришло время посчитать 5 рецептов фраппучино не хуже, чем в модных кофейнях Чем можно заменить кофе – 5 полезных альтернатив 13 простых добавок к кофе, которые сделают его вкуснее и полезнее
молоко напиток рецепт зеленый чай матча

Реклама