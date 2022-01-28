Как сделать бустер от ковида за 15 минут и получить новый сертификат – личный опыт

Сделать бустерную дозу от ковида вакциной Сomirnaty от BioNTech Pfizer можно в Киеве всего за 15 минут / Фото: Светлана Евсеева
В Украине уже можно получить бустер от COVID-19 бесплатно, если прошло не менее полугода с момента второй дозы вакцинации. Пока одни боятся идти даже на первую прививку, я, как редактор проекта "Здорово", получила бустерную дозу, как только появилась такая возможность. Болела ли я ковидом с момента первых двух вакцин и зачем мне делать бустер – делюсь личным опытом.
Вакцинироваться по-прежнему боятся – почему?
Люди среди моего окружения в основном – "за" вакцинацию в целом и бустерную дозу в том числе. Но есть и такие, которые до сих пор отказываются и от первых двух доз прививок против ковида, какой уж там бустер. Боятся побочной реакции, несмотря на доступность информации о безопасности вакцин и наоборот – статистики смертей и осложнений после коронавируса.
Бустерная доза тоже пугает некоторых, мол зачем ее делать, да еще и другим типом вакцины. Но информации об этом масса и в украинских, и в зарубежных источниках, неоднократно об этом писали и в "Сегодня". Я же пришла за бустером не только потому, что хочу быть защищенной против коронавируса, а также много путешествую и хочу спокойно посещать страны, "ворота" в которые открывает третья, бустерная доза.
У меня две первые дозы были сделаны препаратом CoronaVac от производителя Sinovac. Для тех, кто получил такую вакцину, в качестве бустера рекомендован именно Пфайзер. Я связалась со "своей" медицинской сестрой, узнала, есть ли вакцина для бустерной дозы в поликлинике и пошла на прививку.
Как получить бустерную дозу быстро
Передо мной в очереди была лишь пожилая женщина с необычным именем Октябрина – она попросила помочь ей заполнить анкету-соглашение. Несмотря на преклонный возраст, (женщине 90 лет), она полностью "за" вакцинацию, понимает необходимость и важность бустерной дозы. И, по словам Октябрины, "хочется не болеть и как можно дольше пожить".
А вот молодежи в поликлинике не было вообще, к слову сказать, мой 19-летний сын, которому тоже пришел срок колоть бустер, вызвал радостное удивление у врачей. Как отметили сами медики, он первый среди молодежи на тот момент, кто пришел за третьей бустерной дозой.
Уколют ли бустер, если прошло меньше 6 месяцев?
В поликлинике – не уколют. Важно чтобы с момента второй дозы вакцины до момента введения бустера прошло именно полгода. Что в центрах вакцинации – мне лично неизвестно, хотя приятель говорит о том же, то есть раньше, чем через полгода по истечении срока после второй дозы – бустер на уколют.
Кстати о болезнях – осенью в конце ноября, перед самым вылетом на отдых в Испанию, я переболела чем-то респираторным. ПЦР-тест на ковид был отрицательный. Температура, насморк и недомогание прошли за несколько дней и я благополучно отправилась в путешествие. С того момента я больше не болела.
Получив свой бустер я выждала и пошла по своим делам, забрав справку, на основании которой потом семейный врач мне выдал сертификат. Как и после первых двух доз я чувствовала себя хорошо. Почему не отлично? Мешала боль в левой руке, куда ввели вакцину.
Была ли побочная реакция от бустера?
Только боль в руке, и она была ощутимее, чем после CoronaVac и на вторые сутки после прививки очень хотелось спать. Кстати мои друзья, кто колол Пфайзер и в первые две дозы, тоже отмечали более сильную боль в руке, чем те, кто получил другие типы вакцин.
Температура же была, как у "космонавта" – 36,6. Рука болела ровно три дня, все это время я следовала инструкциям – первые сутки место укола не мочила, руку три дня не нагружала вообще, и отказалась на это время от моей любимой йоги. Сын Илья отделался еще легче, у него рука болела только сутки, температура тоже не повышалась.
Как видите – иммунная реакция у всех разная. Но самое главное, что теперь мы снова более защищены от ковида, а также география наших путешествий расширилась. Поскольку далеко не все страны пускают с вакциной CoronaVac, например, не только Западная Европа, а также Польша и Румыния. Ковид-вакцина от BioNTech, Pfizer дает возможность въехать в более чем 100 стран мира, исключая необходимость сидеть на карантине.
Как получить ковид-сертификат после бустера
Все вакцинированные бустерной дозой получат новые COVID-сертификаты. Если вы не пользуетесь "Дієй" или не хотите ждать (МОЗ сообщало, что бустерный ковид-сертификат появится в приложении в конце января-феврале), то после третьей прививки можно получить новое Международное свидетельство о вакцинации.
Я получила такой сертификат у своего семейного врача, в нем перечислены все дозы вакцинации против COVID-19. Этот новый документ, как и новый COVID-сертификат в "Діє", будет действовать 9 месяцев (270 дней), считая с даты последней (бустерной) прививки против COVID-19.
Также мы писали, "Как вакцинироваться от коронавируса".