Как Пугачева красила губы перед концертом в 1985-м: Андрей Разин умилил всех воспоминанием

Продюсер известной группы "Ласковый май" Андрей Разин показал яркое архивное фото из прошлого века. В кадре запечатлен момент, как Примадонна красит губы на сцене

Андрей Разин выставил архивный снимок с Пугачевой / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/, youtube.com

57-летний продюсер Андрей Разин, который ранее назвал причину смерти музыканта из "Ласкового мая", поделился с поклонниками раритетным фото, которое было сделано еще в 1985 году.

На снимке, который Андрей Разин опубликовал в своем Instagram-аккаунте, певица Алла Пугачева мило красит губы перед концертом. В кадре также можно узнать и самого Андрея Разина, стоящего рядом.

На другом фото в коллаже Примадонна запечатлена со своим супругом, Максимом Галкиным в 2021 году. Пару месяцев назад Пугачевой исполнилось 72 года. Возле этого кадра продюсер прикрепил и свое современное фото.

"Похоже, мы с Аллой Борисовной Пугачевой опять впадаем в молодость. Что я, что она, молодеем и скоро будем опять выглядеть так же, как в 1985 году. Дай Бог вам здоровья, Алла Борисовна, ну и мне того же самого", – написал Андрей Разин.

Андрей Разин показал, как Пугачева красила губы / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Поклонники написали, что звезд на архивном фото прямо не узнать.

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У Андрея Разина нередко спрашивают о его взаимоотношениях с Аллой Пугачевой. Однако на протяжении нескольких десятилетий, что звезды знакомы, между ними были и ссоры, и дружба. Примадонна была кумиром для Андрея Разина, когда он был маленький. А когда продюсер и певица уже столкнулись в шоу-бизнесе, то им приходилось пройти через разные рабочие моменты. Несмотря ни на что для Разина, по его же словам, Пугачева продолжает оставаться наставницей.

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